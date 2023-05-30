Нагиев снимается в комедии с Пеговой и Цапником: первые фото

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Стартовали съемки лирической комедии «Зять» с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником в главных ролях.

В центре сюжета — примерный муж и отец Олег (Цапник). Размеренную и спланированную жизнь семьи (супругу играет Ирина Пегова) нарушают новые отношения юной красавицы дочери Алены (Дарья Петриченко). Девушка влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника Олега Антона (в исполнении Нагиева). Их объединяет бурная молодость, детали которой ныне примерный семьянин предпочитает держать в тайне от всех. А вот Антон ведет тот же безбашенный образ жизни, что и 30 лет назад, поэтому Олег, как любящий отец, обязан не допустить союза любимой дочери с этим аморальным типом.

«Сниматься в картинах о любви для меня всегда в радость, — признается Ян Цапник. — Особенно, если история еще и с элементами комедии. Без юмора и иронии многие жизненные ситуации воспринимать и проживать просто невозможно. Герои и ситуации вокруг них обязательно заставят зрителей по-доброму смеяться и найдут поддержку в сердце каждого».

В фильме появятся также Григорий Сиятвинда, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов и другие. Режиссером выступает Анарио Мамедов.