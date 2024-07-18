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Зять

Зять (2024)

Кадр из фильма «Зять»
2024комедия

Сюжет фильма «Зять»

:

Олег — примерный муж и образцовый отец. В его размеренную и спланированную на годы вперед жизнь вмешивается тот факт, что его юная красавица дочь Алена влюбляется во взрослого мужчину. Антон — ровесник Олега, который когда-то был его лучшим другом и с которым его связывают воспоминания о бурной молодости… Настолько бурной, что об этом не знает даже его семья. Олег должен сделать все, чтобы не допустить союз любимой дочки с худшим претендентом на роль зятя, продолжающим все так же безбашенно кутить. Но, кажется, именно такой тип мужчин и привлекает Алену…

«Зять» — лирическая комедия с Яном Цапником и Дмитрием Нагиевым.

Режиссер

Анарио Мамедов

В ролях

Ян Цапник, Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов, Юлия Сулес, Ёла Санько

Страна

Россия

Премьера

21 ноября (РФ)
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Трейлер

Кадры

31
Кадр из Зять
Кадр из Зять
Кадр из Зять
Кадр из Зять
Кадр из Зять
31
фотография
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Зять (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Зять. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Зять, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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