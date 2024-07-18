Зять (2024)

Олег — примерный муж и образцовый отец. В его размеренную и спланированную на годы вперед жизнь вмешивается тот факт, что его юная красавица дочь Алена влюбляется во взрослого мужчину. Антон — ровесник Олега, который когда-то был его лучшим другом и с которым его связывают воспоминания о бурной молодости… Настолько бурной, что об этом не знает даже его семья. Олег должен сделать все, чтобы не допустить союз любимой дочки с худшим претендентом на роль зятя, продолжающим все так же безбашенно кутить. Но, кажется, именно такой тип мужчин и привлекает Алену…

«Зять» — лирическая комедия с Яном Цапником и Дмитрием Нагиевым.