Наверх
25 мая 2023, новость

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» появилась на Каннском кинофестивале

Ханде Эрчел посетила мероприятие в рамках киносмотра

Турецкая актриса, звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел приехала на Лазурный берег, где сейчас проходит 67-й Каннский кинофестиваль. Правда, актриса представила не новый проект со своим участием, а бренд мороженого, амбассадором которого она является.

Фото с вечеринки 29-летняя актриса опубликовала в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первую главную роль Эрчел исполнила в 2015 году в сериале «Дочери Гюнеш». Всемирную известность ей принесла роль Эды Йылдыз в мелодраме «Постучись в мою дверь» — романтической комедии об эксцентричной флористке Эде и строгом архитекторе Серкане, вынужденно изображающих пару, — выходившей с 2020 по 2021 год и ставшей настоящим телехитом.

Также Ханде снималась в сериалах «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина», «Кольцо», «Азизе» и других.

Напомним, торжественная церемония открытия 76-го Каннского кинофестиваля состоялась 16 мая. В конкурсе Каннского кинофестиваля в 2023 году участие принимает 21 лента из разных стран. Председателем жюри стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. Смотр продлится до 27 мая.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ханде Эрчел
Hande Erçel
Постучись в мою дверь
Дава, Кока, Галич, Семенович и другие звезды на премии RU.TV
Йоханссон, дочь Турман и модели на красной дорожке Каннского фестиваля
Дочь Деппа появилась на красной дорожке Каннского фестиваля
Стали известны имена актрис российской версии «Постучись в мою дверь»
Натали Портман, Ирина Шейк, Карла Бруни: звезды на кинопремьерах в Каннах
Шейк, Хайек, Кэмпбелл: кинозвезды и модели на премьере с ДиКаприо в Каннах
Виктория Боня появилась на премьере нового «Индианы Джонса» в Каннах
Янковский и Пожарская появились на премьере сериала
Гришаева, Петросян, Олешко посетили премьеру фильма Шахназарова
Депп во дворце, Йоханссон в пустыне: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2023
Канны 2023: звезды на дорожке открытия, овации для Деппа, награда для Дугласа
Джонни Депп расплакался во время оваций на Каннском фестивале
Бондарчук вместе с сыном представил новый сериал
Шарлиз Терон, дочь Пола Уокера, Вин Дизель представили «Форсаж 10»
Майкл Дуглас получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
Безрукова, Иванова, Волкова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2023
Асмус, Галич, Муцениеце посетили премьеру новой комедии
Глюкоза поддержала дочерей на премьере мультфильма
Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023
Тарантино организует секретный показ на Каннском кинофестивале
Бузова, Лолита, Shaman и фрешмены: как прошел большой концерт «Муз-ТВ»
Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»
Ольга Бузова заявила о намерении отправить свой клип на Каннский фестиваль
Мороз и перформанс: как прошла премьера сериала от создателей «Содержанок»
Возлюбленную Курбана Омарова позвали на кастинг в ремейк турецкого сериала
Новый фильм с Джонни Деппом откроет программу Канн 2023 года
Кристина Асмус и Павел Деревянко представили совместный проект
Водонаева, Кожевникова, Хакамада посетили светскую кинопремьеру
Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука
Петров, Михалкова, Ходченкова: все звезды на премии МХТ им. Чехова
Климова, Мороз, Эрнст с женой: звезды на вручении премии АПКиТ
Водонаева, Самбурская и другие посетили премьеру фильма с Киану Ривзом
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
Энистон повторила культовый образ Монро на премьере в Париже
Песня от Гаги, триумф «Все везде и сразу» и много слез: как прошел «Оскар 2023»
100 роскошных фото звезд — победителей «Оскара» за всю историю
Бероев с женой, Максимова и летчик-герой посетили кинопремьеру
Галустян и Канделаки представили новое шоу ТНТ с Бузовой
Пегова, Михалкова, Гришаева посетили премьеру фильма с Табаковым
Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой
Матвеев, Чурикова, Мельникова посетили премьеру сериала про «Короля и Шута»
Названо имя председателя жюри Каннского кинофестиваля 2023
Алентова, Шпица, Киркоров: звезды на премьере «Нюрнберга» с Безруковым
Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и звезды кино на премии BAFTA 2023
Мороз, Тодоренко, Ефремов посетили презентацию «Содержанок 4»
Муцениеце, Кузьмина, Самбурская посетили премьеру фильма с Ефремовым
Россияне назвали любимую пару влюбленных из сериалов всех времен
Пегова, Валерия, Александрова посетили премьеру фильма Урсуляка
Асмус, Янковский, Бортич посетили премьеру сериала о советском серийном убийце
Новые трейлеры
Пищеблок
Тизер (2 сезон)
Снегирь
Трейлер №2
Флэш
Трейлер №3 (англ.)
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Дублированный трейлер №2
Два холма
Трейлер (2 сезон)
Мэгги Мур(ы)
Дублированный трейлер
Кто пригласил Чарли?
Дублированный трейлер
Убийцы цветочной луны
Тизер-трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь