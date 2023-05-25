Звезда сериала «Постучись в мою дверь» появилась на Каннском кинофестивале

Турецкая актриса, звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел приехала на Лазурный берег, где сейчас проходит 67-й Каннский кинофестиваль. Правда, актриса представила не новый проект со своим участием, а бренд мороженого, амбассадором которого она является.

Фото с вечеринки 29-летняя актриса опубликовала в соцсетях.

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Первую главную роль Эрчел исполнила в 2015 году в сериале «Дочери Гюнеш». Всемирную известность ей принесла роль Эды Йылдыз в мелодраме «Постучись в мою дверь» — романтической комедии об эксцентричной флористке Эде и строгом архитекторе Серкане, вынужденно изображающих пару, — выходившей с 2020 по 2021 год и ставшей настоящим телехитом.