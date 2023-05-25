Звезда сериала «Постучись в мою дверь» появилась на Каннском кинофестивале

Турецкая актриса, звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел приехала на Лазурный берег, где сейчас проходит 67-й Каннский кинофестиваль. Правда, актриса представила не новый проект со своим участием, а бренд мороженого, амбассадором которого она является.
Фото с вечеринки 29-летняя актриса опубликовала в соцсетях.
Первую главную роль Эрчел исполнила в 2015 году в сериале «Дочери Гюнеш». Всемирную известность ей принесла роль Эды Йылдыз в мелодраме «Постучись в мою дверь» — романтической комедии об эксцентричной флористке Эде и строгом архитекторе Серкане, вынужденно изображающих пару, — выходившей с 2020 по 2021 год и ставшей настоящим телехитом.
Также Ханде снималась в сериалах «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина», «Кольцо», «Азизе» и других.
Напомним, торжественная церемония открытия 76-го Каннского кинофестиваля состоялась 16 мая. В конкурсе Каннского кинофестиваля в 2023 году участие принимает 21 лента из разных стран. Председателем жюри стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. Смотр продлится до 27 мая.