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23 мая 2023, новость

Артист балета Полунин со второго раза получил награду от Путина

В марте президент обратил внимание на отсутствие танцора на церемонии вручения наград
Сергей Полунин | Источник: PersonaStars

Президент России Владимир Путин вручил президентскую награду в Кремле артисту балета Сергею Полунину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Танцор получил премию президента РФ для молодых деятелей искусства из рук главы государства со второго раза — в марте артист не смог прийти на вручение премии, поскольку у него была премьера спектакля.

Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Премию Полунину присудили за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства.

В марте Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на церемонии. «Молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу», — сказал тогда президент.

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