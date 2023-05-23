Артист балета Полунин со второго раза получил награду от Путина

Президент России Владимир Путин вручил президентскую награду в Кремле артисту балета Сергею Полунину. Об этом сообщает РИА «Новости».
Танцор получил премию президента РФ для молодых деятелей искусства из рук главы государства со второго раза — в марте артист не смог прийти на вручение премии, поскольку у него была премьера спектакля.
Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Премию Полунину присудили за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства.
В марте Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на церемонии. «Молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу», — сказал тогда президент.