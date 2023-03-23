Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на награждении в Кремле

Сергей Полунин | Источник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии для молодых деятелей культуры и искусства обратил внимание на отсутствие одного из лауреатов — танцора балета Сергея Полунина.

Об этом сообщает ТАСС. «Молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу», — сказал президент на церемонии в Кремле.