Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на награждении в Кремле

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии для молодых деятелей культуры и искусства обратил внимание на отсутствие одного из лауреатов — танцора балета Сергея Полунина.
Об этом сообщает ТАСС. «Молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу», — сказал президент на церемонии в Кремле.
Премии для молодых деятелей культуры также были присуждены скульптору Екатерине Пильниковой и режиссеру Айдару Заббарову. Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года получили кинорежиссер Александр Галибин, худрук ансамбля танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.Кирова Лариса Феоктистова, руководитель ансамбля «Радость» Виктор Гоцуленко и режиссер Инесса Ковалевская.