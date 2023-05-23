Шварценеггер приехал на танке в офис Netflix и стал «директором по экшену»

Онлайн-сервис Netflix опубликовал шуточный ролик с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
На видео звезда «Терминатора» подъезжает к офису стриминговой платформы на танке и объявляет себя новым «директором по экшену» в Netflix. Шварценеггер в ироничной манере пообещал фанатам проектов онлайн-кинотеатра самые большие взрывы и самые зрелищные драки в предстоящих фильмах и сериалах.
Он также анонсировал даты релиза грядущих проектов от Netflix, среди которых боевик с Крисом Хемсвортом, сериал о матери-киллере, блокбастер со Шварценеггером в главной роли и многие другие проекты.
Напомним, в конце мая на Netflix стартует сериал «Фубар», роль в котором станет для Арнольда Шварценеггера первой работой в телепроекте.