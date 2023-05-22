Боярская и Хабенский играют Маму и Папу в «Малышариках»: первые фото

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Стартовали съемки семейного фильма «Малышарики. День рождения», который станет приквелом к мультсериалу о Малышариках.

По сюжету, Мама и Папа (Елизавета Боярская и Константин Хабенский) только переехали в новый дом и готовятся к первому дню рождения их дочери Малышки. Папа покупает подарок в необычном магазине игрушек и, даже не заглянув в коробку, приносит его домой. А внутри нее оказываются маленькие ожившие игрушки, Малышарики.

Примечательно, что Константин Хабенский озвучил Папу в мультсериале, а теперь воплотит персонажа на экране. «Для артиста съемка в анимационном фильме очень сильно отличается от привычной работы. Здесь присутствует своя специфика, волшебство. Это сказочный мир анимации, где ты становишься наравне с маленькими нарисованными героями. Это интересный опыт и новое приключение», — отмечает актер.

В свою очередь, Боярская тоже отмечает особенности работы на проекте: «Все происходящее на площадке — очень необычно и здорово. Я впервые снимаюсь в таком кино, когда герои воображаемые. <…> у нас еще есть полноценные партнеры, которые просто невидимы».

Режиссером фильма выступают Оксана Бычкова («Питер FM») и Катерина Савчук («Малышарики», «Тима и Тома», «Смешарики»). Сценарий картины создала та же команда, что работает над сериалом, — Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина и Инга Киркиж.