Наверх
22 мая 2023, фоторепортажСъемки

Боярская и Хабенский играют Маму и Папу в «Малышариках»: первые фото

Актеры появятся в фильме «Малышарик. День рождения»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой

Стартовали съемки семейного фильма «Малышарики. День рождения», который станет приквелом к мультсериалу о Малышариках.

По сюжету, Мама и Папа (Елизавета Боярская и Константин Хабенский) только переехали в новый дом и готовятся к первому дню рождения их дочери Малышки. Папа покупает подарок в необычном магазине игрушек и, даже не заглянув в коробку, приносит его домой. А внутри нее оказываются маленькие ожившие игрушки, Малышарики.

Примечательно, что Константин Хабенский озвучил Папу в мультсериале, а теперь воплотит персонажа на экране. «Для артиста съемка в анимационном фильме очень сильно отличается от привычной работы. Здесь присутствует своя специфика, волшебство. Это сказочный мир анимации, где ты становишься наравне с маленькими нарисованными героями. Это интересный опыт и новое приключение», — отмечает актер.

В свою очередь, Боярская тоже отмечает особенности работы на проекте: «Все происходящее на площадке — очень необычно и здорово. Я впервые снимаюсь в таком кино, когда герои воображаемые. <…> у нас еще есть полноценные партнеры, которые просто невидимы».

Режиссером фильма выступают Оксана Бычкова («Питер FM») и Катерина Савчук («Малышарики», «Тима и Тома», «Смешарики»). Сценарий картины создала та же команда, что работает над сериалом, — Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина и Инга Киркиж.

Выход фильма в широкий прокат ожидается осенью 2024 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Малышарики. День рождения
Питер FM
Куценко вспомнил, как отказался от роли в фильме с Брэдом Питтом
Смешарики
Тима и Тома
Актер «Гостьи из будущего» оценил первый трейлер ремейка фильма
Оксана Бычкова
Малышарики
Константин Хабенский заявил о возвращении в кино
Константин Хабенский
Елизавета Боярская
Петров, Михалкова, Ходченкова: все звезды на премии МХТ им. Чехова
Хабенский учредил премию Художественного театра
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
МХТ им. Чехова отменил спектакль «Лес» с Назаровым
Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: новые кадры
Исакова и Хабенский играют родителей Алисы Селезневой: первые кадры
Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
Шпица, Боярская, Пересильд с дочкой: звезды на кинофестивале «Короче»
Анатолий Белый рассказал, как Хабенский отреагировал на его эмиграцию
Хабенский и Стоянов снимутся в адаптации «Бременских музыкантов»
«Доиграл»: Белый подтвердил слухи об уходе из МХТ и эмиграции
СМИ: актер Анатолий Белый уволился из МХТ и уехал из России
Боярская, Робак, Куценко вместе снялись в сериале: первые кадры
Константин Хабенский поразмышлял об отъезде из России
Хабенский: «Тяжело выходить на сцену, но мы будем это делать»
Хабенский отметит 50-летний юбилей на сцене МХТ
Янковский с женой, Петров с возлюбленной на премьере фильма
Боярская озвучила Бабу-Ягу в новом мультфильме
Хабенский вернул Мороз в МХТ и разрешил Богомолову открыть сезон
Хабенский вернул спектакль Богомолова в МХТ им. Чехова
Матвеев поддержал Боярскую на премьере ее нового сериала
Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд
Янковский и Пожарская снялись вместе в фильме про Карпова
Матвеев завершил съемки во втором сезоне «Триггера»: первые фото
Хабенский оценил идею продолжения «Дозоров»
Боярская снова сыграет Ворону: первые фото со съемок
Елизавета Боярская озвучила злую колдунью: фото из студии
Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова
Елизавета Боярская рассказала о желанной роли
Боярская, Янковская, Безруков снялись в продолжении «Оптимистов»
Елизавете Боярской — 35: лучшие роли «несовременной» актрисы
Петров с Милославской, Добронравов и другие на премьере «Огня»
Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези
Петров и Андреева играют мужа и жену в «Методе 2»: первые кадры
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы»
Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020
Александрова, Бортич, Хаматова посетили кинофестиваль в Москве
От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова
Боярская и Рогожкина снимаются в новом сериале: первые кадры
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля
Михалкова рассказала о съемках в сериале с Курковой и Исаковой
Новые трейлеры
Мэгги Мур(ы)
Дублированный трейлер
Кто пригласил Чарли?
Дублированный трейлер
Убийцы цветочной луны
Тизер-трейлер (англ.)
Из моего окна 2: За морями
Трейлер №2 (англ.)
Создатель
Тизер-трейлер (англ.)
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Трейлер (англ.)
Пять ночей у Фредди
Тизер (англ.)
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь