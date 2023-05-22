Бурунов не будет озвучивать ДиКаприо в новом фильме впервые с 2005 года

Известный актер дубляжа и киноактер Сергей Бурунов больше не будет озвучивать Леонардо ДиКаприо на русском языке в новых фильмах. Об этом написало издание boda. Ранее Бурунов традиционно озвучивал ДиКаприо с 2005 года в кинофильмах и являлся официальным голосом актера в России.
В 2023 году в кинотеатрах начнут показ фильма «Убийцы цветочной Луны» Мартина Скорсезе. Главные роли в ленте достались Леонардо ДиКаприо и Роберту Де Ниро. Бурунов не был приглашен для озвучки ДиКаприо в российской версии этого фильма.
Как сообщается, новый проект Мартина Скорсезе предполагает другого озвучивающего актера для русской версии фильма, его имя пока неизвестно.
Напомним, ранее Сергей Бурунов признался, что ему было сложно озвучивать ДиКаприо в фильме «Волк с Уолл-стрит».