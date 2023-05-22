Бурунов не будет озвучивать ДиКаприо в новом фильме впервые с 2005 года

Сергей Бурунов

Известный актер дубляжа и киноактер Сергей Бурунов больше не будет озвучивать Леонардо ДиКаприо на русском языке в новых фильмах. Об этом написало издание boda. Ранее Бурунов традиционно озвучивал ДиКаприо с 2005 года в кинофильмах и являлся официальным голосом актера в России.

В 2023 году в кинотеатрах начнут показ фильма «Убийцы цветочной Луны» Мартина Скорсезе. Главные роли в ленте достались Леонардо ДиКаприо и Роберту Де Ниро. Бурунов не был приглашен для озвучки ДиКаприо в российской версии этого фильма.

Как сообщается, новый проект Мартина Скорсезе предполагает другого озвучивающего актера для русской версии фильма, его имя пока неизвестно.