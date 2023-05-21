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21 мая 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Шейк, Хайек, Кэмпбелл: кинозвезды и модели на премьере с ДиКаприо в Каннах

Во Франции показ долгожданного фильма Мартина Скорсезе собрал целую россыпь знаменитостей — от голливудских звезд до топ-моделей. Смотрите в фоторепортаже Кино Mail.ru
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фотографии

На 76-м Каннском кинофестивале состоялся премьерный показ нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». 80-летнего режиссера на красной дорожке сопровождали исполнители главных ролей в картине Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро.

Событие привлекло множество именитых гостей: вечер посетили как голливудские кинозвезды — Сальма Хайек, Кейт Бланшетт, Кирстен Данст, Тоби Магуайр, Пол Дано, так и представители шоу-бизнеса и топ-модели — Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Шарлотта Казираги, Адриана Лима, Сара Сампайо, Робби Уильямс и другие.

Сюжет исторической драмы «Убийцы цветочной луны» переносит зрителей в 1920-е годы: в штате Оклахома кто-то начинает убивать коренных американцев из поселения, где было открыто нефтяное месторождение, и за расследование берется ФБР. Ранее был опубликован первый трейлер ленты.

В мировой прокат фильм Скорсезе с ДиКаприо выйдет осенью этого года.

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