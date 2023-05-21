Шейк, Хайек, Кэмпбелл: кинозвезды и модели на премьере с ДиКаприо в Каннах

Сюжет исторической драмы «Убийцы цветочной луны» переносит зрителей в 1920-е годы: в штате Оклахома кто-то начинает убивать коренных американцев из поселения, где было открыто нефтяное месторождение, и за расследование берется ФБР. Ранее был опубликован первый трейлер ленты.