Шейк, Хайек, Кэмпбелл: кинозвезды и модели на премьере с ДиКаприо в Каннах

На 76-м Каннском кинофестивале состоялся премьерный показ нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». 80-летнего режиссера на красной дорожке сопровождали исполнители главных ролей в картине Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро.
Событие привлекло множество именитых гостей: вечер посетили как голливудские кинозвезды — Сальма Хайек, Кейт Бланшетт, Кирстен Данст, Тоби Магуайр, Пол Дано, так и представители шоу-бизнеса и топ-модели — Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Шарлотта Казираги, Адриана Лима, Сара Сампайо, Робби Уильямс и другие.
Сюжет исторической драмы «Убийцы цветочной луны» переносит зрителей в 1920-е годы: в штате Оклахома кто-то начинает убивать коренных американцев из поселения, где было открыто нефтяное месторождение, и за расследование берется ФБР. Ранее был опубликован первый трейлер ленты.
В мировой прокат фильм Скорсезе с ДиКаприо выйдет осенью этого года.