Экс-полицейские получили тюремные сроки за взятки на съемках «Чикатило»

Дмитрий Нагиев в образе Чикатило

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговоры двум полицейским за получение взяток общей суммой более миллиона рублей при съемках отечественного сериала «Чикатило». Об этом сообщают «Ведомости».

Экс-заместитель начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергей Кулишов получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн руб., а его подчиненный Виталий Фокин — 11 лет строгого режима со штрафом 2 млн руб.

Кулишов был связан с одним, а Фокин — с четырьмя эпизодами взяточничества. Суд шел с 17 февраля 2022 г.

Всего следствие возбудило три уголовных дела, связанных со съемками «Чикатило», разбирательство шло в трех судах столицы. В августе 2022 года Щербинский суд Москвы приговорил экс-гендиректора ООО «Кино-групп» Дмитрия Большакова к 5,5 года колонии, признав его виновным в посредничестве во взяточничестве. Полицейские, по версии следствия, получали от Большакова взятки (от 80 тыс. руб.) за перекрытие движения в нескольких районах Москвы для съемок «Чикатило».