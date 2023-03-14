Сарик Андреасян работает над продолжением сериала про Чикатило

Режиссер Сарик Андреасян начал съемки нового сериала «Тень Чикатило». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети Андреасяна.

Андреасян опубликовал снимок сценария картины. «Нельзя оставлять самый просматриваемый сериал за историю онлайн-платформ без продолжения», – заявил он в подписи к фото.

В 2020 году Андреасян представил сериал «Чикатило» о жизни советского маньяка Андрея Чикатило и расследовании его преступлений. Главную роль в сериале исполнил Дмитрий Нагиев. Первый сезон многосерийного фильма вышел в марте 2021 года, второй — год спустя. Сериал закончился смертной казнью героя.