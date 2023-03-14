Наверх
14 марта 2023, новость

Сарик Андреасян работает над продолжением сериала про Чикатило

Режиссер показал фото сценария нового проекта «Тень Чикатило»
Кадр из сериала «Чикатило»

Режиссер Сарик Андреасян начал съемки нового сериала «Тень Чикатило». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети Андреасяна.

Андреасян опубликовал снимок сценария картины. «Нельзя оставлять самый просматриваемый сериал за историю онлайн-платформ без продолжения», – заявил он в подписи к фото.

Подробности нового проекта он не раскрывает.

В 2020 году Андреасян представил сериал «Чикатило» о жизни советского маньяка Андрея Чикатило и расследовании его преступлений. Главную роль в сериале исполнил Дмитрий Нагиев. Первый сезон многосерийного фильма вышел в марте 2021 года, второй — год спустя. Сериал закончился смертной казнью героя.

8 февраля стартовал криминальный детектив «Фишер», также рассказывающий о поимке реального советского маньяка — Сергея Головкина. 

От Мосгаза до Фишера: самые интересные российские сериалы про маньяков
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Фишер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Дмитрий Нагиев
1 р.
Чикатило
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Нагиев представил фильм, где сыграл ослепшего отшельника
12 маньяков из фильмов, существовавших в реальности
Бывший возлюбленный Бузовой впервые снимется в сериале
От Бледанс до Яглыча: звезды на премьере сериала с Прилучным
Прилучный и Рудова снялись в провокационном сериале: первые фото
Прилучный снимается в необычной для себя роли: первые фото
Бероев и Алферова снова снимаются вместе: первые кадры
55 лет Дмитрию Нагиеву: 5 ролей, которых от него не ожидали
Нагиев за решеткой в продолжении «Чикатило»: первые фото
Сарик Андреасян снимет фильм о жертвах «скопинского маньяка»
Сарик Андреасян снимет сериал об эскорте
Арзамасова появилась на премьере своего нового фильма
Вдовиченков и Дюжев воссоединились на съемках сериала
Арзамасова стала секретаршей проклятого чиновника: первые кадры
Сценарист «Чикатило» оценил Нагиева в роли маньяка
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Лавроненко снялся в сериале про Чикатило: первые фото с площадки
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
Жена Игоря Николаева снимается в сериале про Чикатило
От Андреасянов потребовали 50 млн руб. за провалившийся фильм
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Подкаминская и Корешков вместе снялись в фильме: первые кадры
Сарик Андреасян экранизирует «Онегина» в стиле «Великого Гэтсби»
Новые трейлеры
Американец китайского происхождения
Тизер (англ.)
Русалочка
Трейлер (англ.)
Супербратья Марио. Фильм
Трейлер №2 (англ.)
Последнее, что он сказал мне
Трейлер (англ.)
Кармен
Трейлер (англ.)
Без обид
Трейлер (англ.)
Прямой эфир
Трейлер
Приз за большой дверью
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь