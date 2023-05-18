Летает, прыгает с обрыва: 60-летний Круз в трейлере «Миссия: невыполнима 7»

Американская компания Paramount опубликовала трейлер нового фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».
В грядущем блокбастере актер Том Круз вновь исполнил роль агента Итана Ханта. В картине также сыграли такие артисты, как Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Эсай Моралес, Шей Уигхэм и другие.
Премьера первой части «Смертельной расплаты» назначена на 12 июля 2023 года, а второй — на 2024 год. Сценаристом и режиссером обоих фильмов выступил Кристофер МакКуорри, снявший две последние части франшизы «Миссия: невыполнима».
Напомним, ранее Том Круз назвал трюк с прыжком на мотоцикле с обрыва самым опасным в своей карьере.
Известно, что актер всегда старается самостоятельно выполнять большую часть трюков. Напомним, съемки новых фильмов серии «Миссия: невыполнима» неоднократно приостанавливались из-за коронавируса.