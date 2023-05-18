Летает, прыгает с обрыва: 60-летний Круз в трейлере «Миссия: невыполнима 7»

Американская компания Paramount опубликовала трейлер нового фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».

В грядущем блокбастере актер Том Круз вновь исполнил роль агента Итана Ханта. В картине также сыграли такие артисты, как Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Эсай Моралес, Шей Уигхэм и другие.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/6011436337869?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Премьера первой части «Смертельной расплаты» назначена на 12 июля 2023 года, а второй — на 2024 год. Сценаристом и режиссером обоих фильмов выступил Кристофер МакКуорри, снявший две последние части франшизы «Миссия: невыполнима».

Напомним, ранее Том Круз назвал трюк с прыжком на мотоцикле с обрыва самым опасным в своей карьере.