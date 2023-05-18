Наверх
18 мая 2023, новость

Летает, прыгает с обрыва: 60-летний Круз в трейлере «Миссия: невыполнима 7»

Опубликован первый трейлер новой части популярной франшизы

Американская компания Paramount опубликовала трейлер нового фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». 

В грядущем блокбастере актер Том Круз вновь исполнил роль агента Итана Ханта. В картине также сыграли такие артисты, как Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Эсай Моралес, Шей Уигхэм и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Премьера первой части «Смертельной расплаты» назначена на 12 июля 2023 года, а второй — на 2024 год. Сценаристом и режиссером обоих фильмов выступил Кристофер МакКуорри, снявший две последние части франшизы «Миссия: невыполнима».

Напомним, ранее Том Круз назвал трюк с прыжком на мотоцикле с обрыва самым опасным в своей карьере.

Известно, что актер всегда старается самостоятельно выполнять большую часть трюков. Напомним, съемки новых фильмов серии «Миссия: невыполнима» неоднократно приостанавливались из-за коронавируса.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ши Уигхэм
Shea Whigham
Том Круз
Tom Cruise
Появился первый трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Саймон Пегг
Simon Pegg
Бондарчук играет Конюхова: вышел первый трейлер «Повелителя ветра»
Ребекка Фергюсон
Rebecca Ferguson
Ванесса Кирби
Vanessa Kirby
Опубликован первый трейлер сериала с Арнольдом Шварценеггером
Трейлер «Марвелов» собрал рекордное количество дизлайков
Дочь Миллы Йовович показали в новом трейлере «Питера Пэна и Венди»
Российские зрители отдали бы победу «Аватару 2» на «Оскаре 2023»
«Актрисы»: Ходченкова и Милявская в новом напряженном трейлере сериала Бондарчука
Стало известно, почему Том Круз пропустил «Оскар 2023»
Стивен Спилберг поблагодарил Тома Круза за спасение Голливуда
Орбакайте и Куценко стали роботами в трейлере «Любовь-морковь 4»
Том Круз назвал самый опасный трюк в кинокарьере
Том Круз на съемках обратился к фанатам и выпрыгнул из вертолета
Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по задержке дыхания на съемках
Ченнинг Татум вернулся к роли стриптизера в трейлере «Супер Майка»
«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом выдвинули на «Оскар»
Том Круз станет первым актером, который снимется в открытом космосе
В сети раскритиковали озвучку в трейлере «Супербратьев Марио»
Марго Робби и Брэд Питт появились в трейлере фильма «Вавилон»
Микки Рурк раскритиковал Тома Круза за роль в «Топ Ган: Мэверик»
Опубликовано редкое фото с Томом Крузом, зацепившимся за самолет
Тому Крузу — 60: роли, в которых вы его не узнаете
Сборы фильма с Томом Крузом превысили миллиард долларов
Стало известно, как будет выглядеть Чебурашка в новом фильме
Опубликован первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Назван самый кассовый фильм 2022 года
Российский актер получил роль в фильме «Миссия невыполнима 7»
Вышел первый тизер нового «Пиноккио» с темнокожей феей
Сборы «Топ Ган: Мэверик» стали самыми кассовыми в карьере Круза
Вышел первый трейлер «Тора 4» с Портман и загримированным Бэйлом
Тому Крузу устроили овации и вручили почетную награду в Каннах
Том Круз прилетел на премьеру «Топ Ган: Мэверик» на вертолете
Режиссер «Мумии» назвал фильм «самой большой неудачей в жизни»
Бывший менеджер Тома Круза пожаловалась на его ужасный характер
Прилучный рассказал, когда выйдет новый «Мажор»
Для съемок фильма Тома Круза в космосе построят киностудию
Асмус и Бикович женятся в трейлере новой комедии
Вышел первый трейлер «Лунного рыцаря» от Marvel
От Белль до Ариэль: с кого срисованы герои и принцессы Disney
Круз, Ривз, торты и самолеты: звезды, делавшие щедрые подарки
Мэттью Макконахи: о коалах, провальных пробах и желании свистеть
Том Круз отправил команде «Миссии: невыполнима» самолет тортов
Пол Радд: «Я был бы безобидным привидением»
Новые герои российского кино: Екатерина Селенкина
Новые герои российского кино: Кирилл Соколов
Новые герои российского кино: Александр Селиверстов
Новые герои российского кино: Геннадий Вырыпаев
Новые герои российского кино: Владимир Мункуев
Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом
Бибер два часа учил фейкового Тома Круза играть на гитаре
Опубликован тизер приквела «Игры престолов»
Новые трейлеры
Из моего окна 2: За морями
Трейлер №2 (англ.)
Создатель
Тизер-трейлер (англ.)
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Трейлер (англ.)
Пять ночей у Фредди
Тизер (англ.)
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Трейлер (англ.)
Особняк с привидениями
Трейлер (англ.)
Медведь
Трейлер (2 сезон, англ.)
Форсаж 10
Трейлер №3 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь