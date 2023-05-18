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18 мая 2023, новость

Лариса Гузеева опровергла слухи об увольнении с телевидения

Телеведущая прокомментировала свой отъезд за границу
Лариса Гузеева | Источник: PersonaStars

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева прокомментировала соцсетях слухи об увольнении с ТВ.

«Прочитала про себя тут такую сплетню, что меня выгнали с телевидения и теперь я путешествую. Ну, меня, конечно, никто не выгонял. Я по-прежнему работаю, но путешествовать в кайф», — рассказала артистка. Она поделилась видео с пейзажами и архитектурой Тбилиси.

Гузеева уже несколько дней отдыхает в Грузии. Ведущая ежедневно публикует фотографии из отпуска.

Напомним, ранее Лариса Гузеева неоднократно опровергала сообщения о своем «бегстве» за границу. В феврале 2023 года она вновь была вынуждена комментировать слухи об эмиграции — тогда телеведущая отправилась на отдых в Израиль.

Программа «Давай поженимся!», как и ряд других развлекательных передач на «Первом канале», не выходит в эфир с начала специальной военной операции на Украине. Напомним, в марте 2023 года сотрудник команды телепроекта высказался о судьбе шоу

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