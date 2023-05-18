Лариса Гузеева опровергла слухи об увольнении с телевидения

Лариса Гузеева | Источник: PersonaStars

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева прокомментировала соцсетях слухи об увольнении с ТВ.

«Прочитала про себя тут такую сплетню, что меня выгнали с телевидения и теперь я путешествую. Ну, меня, конечно, никто не выгонял. Я по-прежнему работаю, но путешествовать в кайф», — рассказала артистка. Она поделилась видео с пейзажами и архитектурой Тбилиси.

Гузеева уже несколько дней отдыхает в Грузии. Ведущая ежедневно публикует фотографии из отпуска.

Напомним, ранее Лариса Гузеева неоднократно опровергала сообщения о своем «бегстве» за границу. В феврале 2023 года она вновь была вынуждена комментировать слухи об эмиграции — тогда телеведущая отправилась на отдых в Израиль.