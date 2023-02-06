Лариса Гузеева ответила на слухи об эмиграции

Лариса Гузеева | Источник: PersonaStars

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» Лариса Гузеева раскритиковала журналистов за распространение слухов о ее эмиграции. Сообщения об отъезде из России в Израиль телеведущая прокомментировала в соцсетях.

«Я сейчас в вечернем Тель-Авиве, на берегу моря, в абсолютном кайфе, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь», — написала она.

Также Гузеева назвала информацию о своей эмиграции сплетнями и пошутила, что во избежание слухов ей нужно было в «письменном виде» попросить разрешения поехать за границу. «Можно было мне столько пахать, а потом улететь на пять дней в безвизовую страну теплую, к морю», — заключила она.

Напомним, ранее Лариса Гузеева уже опровергала сообщения о своем «бегстве» за границу. В апреле 2022 года она резко отреагировала на слухи о своем якобы отъезде из России в Болгарию, сообщив, что на самом деле уехала в другую страну, но на время — для восстановления здоровья от последствий COVID-19, который перенесла в 2021-м.