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6 февраля 2023, новость

Лариса Гузеева ответила на слухи об эмиграции

Телеведущая и актриса эмоционально отреагировала на сообщения о своем отъезде из страны
Лариса Гузеева | Источник: PersonaStars

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» Лариса Гузеева раскритиковала журналистов за распространение слухов о ее эмиграции. Сообщения об отъезде из России в Израиль телеведущая прокомментировала в соцсетях.

«Я сейчас в вечернем Тель-Авиве, на берегу моря, в абсолютном кайфе, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь», — написала она.

Также Гузеева назвала информацию о своей эмиграции сплетнями и пошутила, что во избежание слухов ей нужно было в «письменном виде» попросить разрешения поехать за границу. «Можно было мне столько пахать, а потом улететь на пять дней в безвизовую страну теплую, к морю», — заключила она.

Напомним, ранее Лариса Гузеева уже опровергала сообщения о своем «бегстве» за границу. В апреле 2022 года она резко отреагировала на слухи о своем якобы отъезде из России в Болгарию, сообщив, что на самом деле уехала в другую страну, но на время — для восстановления здоровья от последствий COVID-19, который перенесла в 2021-м.

Программа «Давай поженимся!», как и ряд других развлекательных передач на «Первом канале», не выходит в эфир с начала специальной военной операции на Украине. 25 февраля телеканал сообщил, что на фоне спецоперации изменит сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности.

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