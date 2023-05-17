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17 мая 2023, фоторепортажСъемки

Акиньшина снова играет суррогатную мать: первые фото

Актриса приступила к съемкам третьего сезона сериала «Контейнер»
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Фото: онлайн-кинотеатр Start

Стартовали съемки третьего сезона нашумевшего сериала «Контейнер». В новых сериях суррогатная мама в исполнении Оксаны Акиньшиной будет пытаться чаще видеться с ребенком, которого она родила для Вадима (Филипп Янковский) и Марины (Мария Фомина).

По сюжету, вернувший себе власть и статус после событий второго сезона Вадим лишает Сашу возможности видеться с ребенком, которого она считает родным. Тогда суррогатная мать решается на унизительный для себя шаг — вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с сыном. 

Как признается Филипп Янковский, он с любовью относится к своему персонажу Вадиму: «Играть такого сложного героя, драматическая арка которого резко меняется от сезона к сезону, мне, как актеру, интересно и любопытно».

Пока точно не известно, станет ли третий сезон заключительным. По словам режиссера, автора сценария и шоураннера Алексея Ляпичева, он задумывался как финальный, однако при интересе зрителей проект может получить продолжение.

Сообщается, что в новых сериях к касту проекта присоединится Любовь Толкалина, также к своим ролям вернутся Дмитрий Чеботарев, Роман Васильев, Елизавета Шакира, Мария Лобанова

Напомним, первый сезон драмы о суррогатном материнстве «Контейнер» вышел в 2021 году и вызвал бурную реакцию зрителей. Дата выхода третьего сезона  пока не называется.

7.3
Контейнер
2021/Россия18+драма
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