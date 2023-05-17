Акиньшина снова играет суррогатную мать: первые фото

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Стартовали съемки третьего сезона нашумевшего сериала «Контейнер». В новых сериях суррогатная мама в исполнении Оксаны Акиньшиной будет пытаться чаще видеться с ребенком, которого она родила для Вадима (Филипп Янковский) и Марины (Мария Фомина).

По сюжету, вернувший себе власть и статус после событий второго сезона Вадим лишает Сашу возможности видеться с ребенком, которого она считает родным. Тогда суррогатная мать решается на унизительный для себя шаг — вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с сыном.

Как признается Филипп Янковский, он с любовью относится к своему персонажу Вадиму: «Играть такого сложного героя, драматическая арка которого резко меняется от сезона к сезону, мне, как актеру, интересно и любопытно».

Пока точно не известно, станет ли третий сезон заключительным. По словам режиссера, автора сценария и шоураннера Алексея Ляпичева, он задумывался как финальный, однако при интересе зрителей проект может получить продолжение.

Напомним, первый сезон драмы о суррогатном материнстве «Контейнер» вышел в 2021 году и вызвал бурную реакцию зрителей. Дата выхода третьего сезона пока не называется.