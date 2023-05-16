Малахов опроверг информацию о том, что снимался в рекламе стирального порошка

Кадр из телешоу «Малахов»

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал в Telegram-канале слухи о том, что снимался в рекламе стирального порошка Tide.

Малахов пошутил, что каждый день с ним появляется новая «теория заговора». Сначала ведущий хотел «подержать интригу», но в итоге опроверг, что снимался в рекламе стирального порошка.

Звезда таких шоу, как «Большая стирка», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», опубликовал скриншот поста, в котором автор признавалась, что всю жизнь была уверена, что в рекламном ролике снимался Андрей Малахов.

«У нас с подругами случился массовый эффект Манделы — мы втроем все были уверены, что Андрей Малахов снимался в рекламе Tide, когда мы были маленькими (в нулевых), тогда как интернет сообщает, что никогда такого не было… У вас есть такое ложное воспоминание?» — говорится в посте.

«Не сошлись в цене. А они назло взяли двойника», — прокомментировал заявление на скриншоте Малахов.