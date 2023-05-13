Актер Дуэйн Джонсон признался, что борется с депрессией много лет

Дуэйн Джонсон в «Форсаже» | Источник: Legion-Media.ru

Актер и рестлер Дуэйн Джонсон откровенно признался, что борется с депрессией, сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда «Форсажа» уточнил, что на протяжении многих лет пережил несколько серий приступов депрессии, начиная еще с того времени, как учился в колледже. Первые признаки депрессии Джонсон ощутил во время учебы в Университете Майами. Будущая звезда рестлинга повредил плечо, из-за чего не смог играть в футбольной команде.

«В то время я еще ничего не знал про ментальное здоровье, про депрессию и то, как она может проявляться. Тогда я просто ушел из школы, бросил свою спортивную команду. Даже промежуточные экзамены не стал сдавать. Мне хотелось просто исчезнуть», — поделился Джонсон.

Второй сильный депрессивный эпизод актер пережил в конце нулевых, когда разводился со своей первой женой.

«Тогда я уже больше понимал про себя, про свое ментальное здоровье, и мне хватило ума честно рассказать о своем состоянии близким и друзьям, которые очень меня поддержали», — заявил актер.