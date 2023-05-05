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5 мая 2023, новость

Лазарев показал свой приезд на «Маску» «в условиях секретности»

Один из двух победителей четвертого сезона раскрыл детали закулисья популярного шоу

Певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в соцсетях видеороликом, на котором показал, как приезжал на шоу «Маска».

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Главное условие программы — абсолютная секретность. На кадрах видно, как Лазарев передвигается к автомобилю в плаще и очках для того, чтобы никто его не узнал. «Как я уже говорил ранее, все приезды и уезды на репетиции и съемки на спецмашине и в балахоне в условиях строжайшей секретности все три месяца!» — написал артист под роликом.

По словам Лазарева, только несколько человек из съемочной группы заранее знали, какие знаменитости находятся в костюмах. В их числе — костюмер, звукорежиссер, администратор и режиссер.

Сергей Лазарев стал победителем четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ. Также впервые в истории проекта был объявлен еще один победитель — им стал Дима Билан, который скрывался в костюме Мамонтенка. Решение присудить победу двоим участникам принял председатель жюри Филипп Киркоров после того, как голоса судейской коллегии разделились поровну.

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