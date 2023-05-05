Лазарев показал свой приезд на «Маску» «в условиях секретности»

Певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в соцсетях видеороликом, на котором показал, как приезжал на шоу «Маска».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=381875183&id=456239440&hash=dce2fa22ec158f00&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главное условие программы — абсолютная секретность. На кадрах видно, как Лазарев передвигается к автомобилю в плаще и очках для того, чтобы никто его не узнал. «Как я уже говорил ранее, все приезды и уезды на репетиции и съемки на спецмашине и в балахоне в условиях строжайшей секретности все три месяца!» — написал артист под роликом.

По словам Лазарева, только несколько человек из съемочной группы заранее знали, какие знаменитости находятся в костюмах. В их числе — костюмер, звукорежиссер, администратор и режиссер.