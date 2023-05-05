Лазарев показал свой приезд на «Маску» «в условиях секретности»

Певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в соцсетях видеороликом, на котором показал, как приезжал на шоу «Маска».
Главное условие программы — абсолютная секретность. На кадрах видно, как Лазарев передвигается к автомобилю в плаще и очках для того, чтобы никто его не узнал. «Как я уже говорил ранее, все приезды и уезды на репетиции и съемки на спецмашине и в балахоне в условиях строжайшей секретности все три месяца!» — написал артист под роликом.
По словам Лазарева, только несколько человек из съемочной группы заранее знали, какие знаменитости находятся в костюмах. В их числе — костюмер, звукорежиссер, администратор и режиссер.
Сергей Лазарев стал победителем четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ. Также впервые в истории проекта был объявлен еще один победитель — им стал Дима Билан, который скрывался в костюме Мамонтенка. Решение присудить победу двоим участникам принял председатель жюри Филипп Киркоров после того, как голоса судейской коллегии разделились поровну.