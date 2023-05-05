«Аватар 2» снова возглавил список самых популярных у пиратов фильмов

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Фильм «Аватар: Путь воды» снова возглавил рейтинг самых популярных у пиратов в России фильмов, передает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями

По данным компании, в апреле 2023 года в Рунете было доступно наибольшее количество нелегальных копий фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды».

При этом F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров, но есть связь между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов ответить на спрос.