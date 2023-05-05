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5 мая 2023, новость

«Аватар 2» снова возглавил список самых популярных у пиратов фильмов

Ранее картина возглавила аналогичный рейтинг в начале 2023 года
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Фильм «Аватар: Путь воды» снова возглавил рейтинг самых популярных у пиратов в России фильмов, передает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями

По данным компании, в апреле 2023 года в Рунете было доступно наибольшее количество нелегальных копий фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды».

На втором месте оказался кинокомикс Disney/Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания», на третьем — комедия Netflix «Убийство в Париже» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.

При этом F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров, но есть связь между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов ответить на спрос.

Напомним, ранее были названы самые популярные у пиратов фильмы по итогам января 2023 года.

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