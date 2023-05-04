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4 мая 2023, новость

Майкл Дуглас получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Также в рамках смотра будет показана документальная картина, посвященная актеру
Майкл Дуглас | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер и продюсер Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» 76-го Каннского фестиваля за вклад в кинематограф. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

Награда будет присвоена артисту в день открытия кинофестиваля 16 мая. Смотр, в рамках которого также будет показан документальный проект под названием «Майкл Дуглас, блудный сын», продлится до 27 мая.

«С момента моего первого визита сюда в 1979 году с фильмом "Китайский синдром" и заканчивая последней премьерой "За канделябрами" в 2013 году, фестиваль всегда напоминал мне, что магия кино заключается не только в том, что мы видим на экране, но и в его силе оказывать влияние на людей по всему миру», — отметил Дуглас.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что актер был удостоен «Золотой пальмовой ветви» за «ценный вклад в кино» и деятельность в качестве посланника мира ООН.

В предыдущие годы на смотре были представлены такие фильмы с участием Дугласа, как «Основной инстинкт», «Китайский синдром», «С меня хватит!», «Уолл-стрит: Деньги не спят», а также мини-сериал Стивена Содерберга «За канделябрами».

В 2022 году аналогичной награды был удостоен Том Круз, а в 2021-м — Джоди Фостер.

В начале апреля стало известно, что фильм французского режиссера и актрисы Майвенн Ле Беско «Жанна Дюбарри», который стал первой за три года картиной с участием американского актера Джонни Деппа, откроет Каннский кинофестиваль в этом году.

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