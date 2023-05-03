Чурикова заявила, что «Фабрика звезд» была бы неактуальна сейчас

Телеведущая Яна Чурикова в беседе с «Пятым каналом» выразила уверенность, что проект формата «Фабрики звезд» был бы неактуален в нынешнее время.
Чурикова считает, что сейчас артисты могут продвигать свои композиции в сети без помощи продюсеров. «Именно потому, что 20 лет назад состоялась "Фабрика звезд", а за ней и многие другие похожие шоу, такого эффекта больше не будет никогда. Это, конечно, возможно, и нужно, но это теперь ничего не решает», — высказалась телеведущая.
Чурикова отметила, что сейчас в комплексе с соцсетями и работой с продюсером артист сумеет добиться невероятного успеха. «Сейчас "Фабрика звезд", помноженная на появление платформы YouTube, соцсетей, все это дало тот самый эффект, что теперь жизнь каждого из нас — это реалити-шоу. Если я артист, я знаю, как найти свой путь к слушателю. Я выложу кавер, на него кто-то отреагирует, и слово за слово», — поделилась она.
Шоу «Фабрика звезд» выходило в эфир с 2002 по 2007 год. За это время вышло семь сезонов. В 2011 году вышло шоу «Фабрика звезд. Возвращение» с выпускниками разных лет. В 2017 году компания «ВайТ Медиа» запустила на телеканале Муз-ТВ шоу «Новая Фабрика звезд», выдержавшее один сезон. Его ведущей стала Ксения Собчак.
Ранее в апреле состоялся гала-концерт, посвященный 20-летию шоу. В нем приняли участие «Фабрика», «Тутси», «Корни», а также Юлия Савичева, Наталья Подольская, Михаил Гребенщиков, Прохор Шаляпин, Стас Пьеха, Доминик Джокер, Согдиана, Дмитрий Колдун, Никита Малинин и другие.