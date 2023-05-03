Чурикова заявила, что «Фабрика звезд» была бы неактуальна сейчас

Яна Чурикова | Источник: PersonaStars

Телеведущая Яна Чурикова в беседе с «Пятым каналом» выразила уверенность, что проект формата «Фабрики звезд» был бы неактуален в нынешнее время.

Чурикова считает, что сейчас артисты могут продвигать свои композиции в сети без помощи продюсеров. «Именно потому, что 20 лет назад состоялась "Фабрика звезд", а за ней и многие другие похожие шоу, такого эффекта больше не будет никогда. Это, конечно, возможно, и нужно, но это теперь ничего не решает», — высказалась телеведущая.

Чурикова отметила, что сейчас в комплексе с соцсетями и работой с продюсером артист сумеет добиться невероятного успеха. «Сейчас "Фабрика звезд", помноженная на появление платформы YouTube, соцсетей, все это дало тот самый эффект, что теперь жизнь каждого из нас — это реалити-шоу. Если я артист, я знаю, как найти свой путь к слушателю. Я выложу кавер, на него кто-то отреагирует, и слово за слово», — поделилась она.