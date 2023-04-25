Участники «Фабрики звезд» встретились 20 лет спустя на сцене: как это было

В Москве состоялся гала-концерт, посвященный 20-летию шоу «Фабрика звезд».
По словам ведущей вечера (и бессменной ведущей проекта) Яны Чуриковой, собрать участников было непросто: не все сохранили с продюсерами хорошие отношения, а некоторые и вовсе не хотят вспоминать о временах участия в легендарном проекте. Ее цитирует StarHit: «Сейчас поклонники пишут: “А давайте все участники отправятся в тур”. Это нереально, друзья! То, что происходит сегодня, — это уникальный момент».
По традиции, первой композицией, прозвучавшей со сцены, стал гимн проекта — песня «Круто ты попал на TV». Со своими полюбившимися поклонникам композициями выступили группы «Фабрика», «Тутси», «Корни», а также Юлия Савичева, Наталья Подольская, Михаил Гребенщиков, Прохор Шаляпин, Стас Пьеха, Доминик Джокер, Согдиана, Дмитрий Колдун, Никита Малинин и другие.
Шоу «Фабрика звезд» выходило в эфир с 2002 по 2007 год. За это время вышло семь сезонов. В 2011 году вышло шоу «Фабрика звезд. Возвращение» с выпускниками разных лет. В 2017 году компания «ВайТ Медиа» запустила на телеканале Муз-ТВ шоу «Новая Фабрика звезд», выдержавшее один сезон. Его ведущей стала Ксения Собчак.