Участники «Фабрики звезд» встретились 20 лет спустя на сцене: как это было

По словам ведущей вечера (и бессменной ведущей проекта) Яны Чуриковой, собрать участников было непросто: не все сохранили с продюсерами хорошие отношения, а некоторые и вовсе не хотят вспоминать о временах участия в легендарном проекте. Ее цитирует StarHit: «Сейчас поклонники пишут: “А давайте все участники отправятся в тур”. Это нереально, друзья! То, что происходит сегодня, — это уникальный момент».