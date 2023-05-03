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3 мая 2023, новость

Умер актер из «Богатые тоже плачут» и «Дикой Розы»

Гастон Тусе, прославившийся ролями доктора Суареса и Роке, скончался на 81-м году жизни
Гастон Тусе

Актер Гастон Тусе скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Ruetir.

«Совет директоров и Комитет по надзору Национальной ассоциации переводчиков объявляют о разумной смерти партнера-переводчика Гастона Тусе 1 мая 2023 года», — сообщили в ANDI. Причина смерти не уточняется.

Тусе играл в кино и театре. Среди его самых известных работ в кинопроектах — мыльная опера «Богатые тоже плачут», «Блеск», «Привилегия любить», «Любовные узы», «Дикая Роза», «Моя вторая мама».

Последней теленовеллой, в которой принимал участие актер, была «Тень прошлого» 2014 года. В качестве режиссера Тусе работал над проектами «Роза Гваделупе», «Два лица страсти», «Злоумышленница» и другими.

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