Умер актер из «Богатые тоже плачут» и «Дикой Розы»

Актер Гастон Тусе скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Ruetir.
«Совет директоров и Комитет по надзору Национальной ассоциации переводчиков объявляют о разумной смерти партнера-переводчика Гастона Тусе 1 мая 2023 года», — сообщили в ANDI. Причина смерти не уточняется.
Тусе играл в кино и театре. Среди его самых известных работ в кинопроектах — мыльная опера «Богатые тоже плачут», «Блеск», «Привилегия любить», «Любовные узы», «Дикая Роза», «Моя вторая мама».
Последней теленовеллой, в которой принимал участие актер, была «Тень прошлого» 2014 года. В качестве режиссера Тусе работал над проектами «Роза Гваделупе», «Два лица страсти», «Злоумышленница» и другими.