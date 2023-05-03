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3 мая 2023, новость

Эмма Уотсон объяснила, почему ушла из кино

Звезда «Гарри Поттера» заявила, что не сожалеет о длительном перерыве в съемках
Эмма Уотсон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Эмма Уотсон в интервью FT раскрыла причины перерыва в актерской карьере.

Звезда фильмов о Гарри Поттере отметила, что чувствовала себя некомфортно на съемках проектов. «Я была не очень счастлива, если честно. Думаю, я чувствовала себя немного загнанной в угол», — призналась Уотсон. Она не исключает, что в будущем может вернуться на большие экраны.

Актриса заявила, что не сожалеет об уходе из кино. «Мне нравится то, что я делаю. Это значит найти способ сделать это так, чтобы мне не приходилось дробить себя на разные лица и людей. И я просто больше не хочу переключаться в режим робота», — объяснила Уотсон.

Последний на сегодняшний день проект с участием Эммы Уотсон — фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины», вышедший в 2019 году. Также актриса приняла участие в спецэпизоде «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс», посвященном 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» — первой картины франшизы о Гарри Поттере.

После того, как актриса сделала перерыв в творческой карьере, в сети начали распространяться различные слухи. СМИ сообщали, что Уотсон решила на время прекратить съемки в кино ради возлюбленного Лео Александра Робинтона. Отмечалось, что актриса намерена проводить больше времени со своим бойфрендом. Также распространялась информация, что через некоторое время Уотсон намерена создать семью, однако слухи в конечном итоге так и не подтвердились.

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