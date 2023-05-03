Эмма Уотсон объяснила, почему ушла из кино

Эмма Уотсон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Эмма Уотсон в интервью FT раскрыла причины перерыва в актерской карьере.

Звезда фильмов о Гарри Поттере отметила, что чувствовала себя некомфортно на съемках проектов. «Я была не очень счастлива, если честно. Думаю, я чувствовала себя немного загнанной в угол», — призналась Уотсон. Она не исключает, что в будущем может вернуться на большие экраны.

Актриса заявила, что не сожалеет об уходе из кино. «Мне нравится то, что я делаю. Это значит найти способ сделать это так, чтобы мне не приходилось дробить себя на разные лица и людей. И я просто больше не хочу переключаться в режим робота», — объяснила Уотсон.