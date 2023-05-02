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2 мая 2023, новость

Лазарев посмеялся над тем, как члены жюри «Маски» принимали его за Шуру

Победивший в четвертом сезоне певец признался, что жалеет об окончании шоу
Сергей Лазарев в шоу «Маска»

Певец Сергей Лазарев, который выступал в костюме Скорпиона на шоу «Маска», посмеялся над тем, как члены жюри телепроекта считали его Шурой. Об этом сообщает пресс-служба «Вайт Медиа».

«Выпусков шесть я был Шурой. И все время думал: как Шура хорошо умеет петь на верхах, какой у него высокий голос! Ему, кстати, большой привет. Еще я успел побывать и Настей Стоцкой, и Ладой Дэнс, и другими женщинами, которые приходили членам жюри на ум. Было классно! Жалко, что закончилось», — улыбнулся Лазарев.

Певец также согласился с тем, что все четверо финалистов шоу — Дима Билан, Эльчин Азизов, Лада Дэнс и он сам — абсолютно заслуженно попали в четверку лучших участников «Маски». Лазарев признался, что его «порадовал» проект. По его словам, участие в «Маске» позволило ему спеть песни не из своего репертуара.

Ранее сообщалось, что победителями четвертого сезона шоу «Маска» стали певцы Дима Билан (Мамонтенок) и Сергей Лазарев (Скорпион), которые впервые в истории шоу поделили первенство. Отмечается, что данное решение принял глава жюри Филипп Киркоров, после того как мнения других судей разделились пополам.

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