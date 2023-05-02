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2 мая 2023, новость

Милош Бикович одобрил участие бывшей возлюбленной в «Холопе 2»

Актер отметил, что создатели сиквела поинтересовались у него, будет ли он работать с Аглаей Тарасовой
Аглая Тарасова и Милош Бикович

Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович рассказал о том, что одобрил участие его бывшей возлюбленной, актрисы Аглаи Тарасовой, во второй части фильма «Холоп». Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец.

Артист, исполнивший главную роль в проекте, отметил, что создатели сиквела поинтересовались у него, будет ли он работать с бывшей девушкой.

«Мое мнение спрашивали, но решать не мне. Я только актер. Если бы сказал, что не могу с Аглаей сниматься, наверное, мою ситуацию приняли бы. Если мне было бы совсем некомфортно с этим человеком, тогда они, наверное, создали бы условия, в которых возможно работать», — рассказал Бикович.

Актер добавил, что после расставания с артисткой, которое произошло в 2018 году, спустя два года после начала их романа, он сохранил с ней дружеские отношения: «Я к ней с благодарностью отношусь, думаю, она тоже. По крайней мере, я не чувствовал от нее никаких негативных посылов».

Ранее режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко рассказал, что приступил к съемкам второй части картины. Тогда же он сообщил, что к касту сиквела присоединится российская актриса Аглая Тарасова.

В 2020 году «Холоп» собрал в прокате более трех миллиардов рублей, став самым кассовым российским фильмом. Рекорд картины удалось побить проекту «Чебурашка», вышедшему на экраны 1 января этого года.

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