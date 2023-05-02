Наверх
2 мая 2023, новость

Дочь Глюкозы рассказала, какую роль хотела бы сыграть в кино

Лидия Чистякова-Ионова призналась, что не сможет быть актрисой на постоянной основе
Лидия Чистякова-Ионова (ray!) | Источник: PersonaStars

Дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова-Ионова рассказала, что хотела бы сыграть эпизодическую роль в мюзикле. Она отметила, что согласилась бы на съемки в кино только ради опыта.

«Если бы я поучаствовала в каком-нибудь фильме, скорее всего, это был бы мюзикл, а у меня была бы прикольная роль, но далеко не главная. Я бы хотела, чтобы в кино больше звучала моя музыка, чем присутствовала я сама», — рассказала Рей.

По словам 15-летней девушки, быть актрисой на постоянной основе она бы не смогла из-за проблем с запоминанием большого количества текста. Она призналась, что иногда забывает тексты своих песен перед выступлениями и использует различные методы, чтобы освежить память.

«Повторяю тексты, обязательно слушаю песни в машине на постоянной основе, репетирую с моим звукорежиссером Федей, который стоит со мной на сцене и страхует меня. Иногда передо мной текст лежит. Но в последнее время с этим проблем намного меньше, потому что я стараюсь сосредоточиться и выучить все тексты», — поделилась Рей.

Напомним, ранее в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля Лидия Чистякова-Ионова вместе с сестрой Верой представила анимационную ленту «Яга и книга заклинаний», в озвучании которого принимала участие.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Наталья Ионова (Глюк'Ozа)
Лидия Чистякова-Ионова
Тодоренко, Валерия, Глюкоза приняли участие в новом шоу с Пушным
Глюкоза поддержала дочерей на премьере мультфильма
Сын Тины Канделаки записал песни для мистического сериала
Долина с внучкой, Успенская с дочкой стали участницами вокального шоу «Первого»
Валерия узнала свою дочь в костюме Скунса в популярном ТВ-шоу
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Сын актера Стивена Сигала стал гражданином РФ
Регина Тодоренко рассказала о съемках с 3-месячным сыном
Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей
Дочь Киркорова снялась в шоу «Вундеркинды»
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Снигирь и дочери Пересильд посетили показ новогоднего фильма
Глюк'Oza станет ведущей нового шоу на ТНТ
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Собчак объяснила, почему не хочет видеть сына артистом
Глюкоза поделилась впечатлениями от совместных съемок с Прилучным
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в кино
21-летний сын Константина Ивлева стал участником его шоу
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Сын актера Андрея Панина представил свой дебют на ММКФ
Дочь Пересильд и Учителя представила фильм со своим участием на ММКФ
18-летний сын Риз Уизерспун дебютировал в кино
Арсений Робак: «Я думал — ну какой я актер?»
Милохин, Дава, дочь Глюкозы: смотрите фото с концерта «Муз-ТВ»
19-летний сын Губерниева прошел кастинг в шоу «Голос»
Домогаров, Учитель: молодые режиссеры из знаменитых кинодинастий
Суд взыскал с Глюкозы миллионы за долги по мультфильму Фадеева
Учитель с дочкой, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
Асмус с дочкой, Бледанс с сыном, Климова на премьере комедии
Учитель с дочками, Петренко и другие звезды на кинопремьере
Водонаева, Хилькевич и Борщева с детьми на премьере
Глюк'Oza с экранной «дочерью» и Яглыч на премьере фильма
Пересильд и Учитель поддержали 10-летнюю дочь на премьере
Сын Робака снимает сериал «Жиза»: первые фото с площадки
Niletto, Дава, Zivert неузнаваемы в новом шоу: первые фото
Глюкоза-фея, Дава-жених: фото со съемок нового шоу со звездами
Кудрявцева с дочкой, Стеклова с внуком: звезды на премьере
Галкин споет с сыном в новогоднем выпуске шоу «Две звезды»
Бледанс с сыном, Киркоров с дочкой: звезды на премьере кинохита
Сукачев рассказал, как снял в кино 11-летнего сына Ефремова
20-летний сын погибшего Панина снялся в фильме с Охлобыстиным
15-летняя дочь Табакова рассказала, готова ли стать актрисой
«Это мои корни»: дочь Бодрова высказалась о «тяжести фамилии»
14-летняя дочь Началовой спела в новом телешоу
15-летняя внучка Маслякова ведет «Детский КВН»: первые фото
Джоли появилась на премьере «Вечных» с детьми
Глюкоза спела с дочерью в телешоу
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы»
Собчак с мужем, Глюкоза на премьере фильма Бондарчука об отце
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале
Новые трейлеры
После. Навсегда
Дублированный трейлер
Кентавр
Трейлер
Мастер и Маргарита
Трейлер
Повелитель ветра
Тизер-трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Трейлер (англ.)
Хитровка. Знак четырех
Трейлер №2
Желание
Тизер-трейлер (англ.)
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь