Дочь Глюкозы рассказала, какую роль хотела бы сыграть в кино

Лидия Чистякова-Ионова (ray!) | Источник: PersonaStars

Дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова-Ионова рассказала, что хотела бы сыграть эпизодическую роль в мюзикле. Она отметила, что согласилась бы на съемки в кино только ради опыта.

«Если бы я поучаствовала в каком-нибудь фильме, скорее всего, это был бы мюзикл, а у меня была бы прикольная роль, но далеко не главная. Я бы хотела, чтобы в кино больше звучала моя музыка, чем присутствовала я сама», — рассказала Рей.

По словам 15-летней девушки, быть актрисой на постоянной основе она бы не смогла из-за проблем с запоминанием большого количества текста. Она призналась, что иногда забывает тексты своих песен перед выступлениями и использует различные методы, чтобы освежить память.

«Повторяю тексты, обязательно слушаю песни в машине на постоянной основе, репетирую с моим звукорежиссером Федей, который стоит со мной на сцене и страхует меня. Иногда передо мной текст лежит. Но в последнее время с этим проблем намного меньше, потому что я стараюсь сосредоточиться и выучить все тексты», — поделилась Рей.