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29 апреля 2023, новость

Ева Грин отсудила у студии миллион долларов за неснятый фильм

Актриса выиграла суд о неснятом фильме «Патриот»
Ева Грин | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Ева Грин выиграла суд на миллион долларов о неснятом фильме «Патриот». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение Верховного суда Великобритании.

После судебного разбирательства с киностудией White Lantern, не выплатившей ей $1 млн, суд склонился на сторону актрисы.

В 2019 году проект «Патриот» был приостановлен из-за проблем с финансированием. Грин обвинила кинокомпанию, занимавшуюся проектом, в невыплате своего гонорара, который по контракту она должна была получить даже в случае заморозки проекта.

1 февраля 2023 года Грин выступила в суде Лондона, в котором ей пришлось прочитать часть личных сообщений, касающихся ее недовольства деятельностью White Lantern, нарушившей свои обязательства.

Напомним, ранее представители компании White Lantern подали в суд на Еву Грин и утверждали, что работа над научно-фантастическим триллером «Патриот» так и не была завершена по вине артистки, которая якобы потребовала нанять дополнительный персонал за большие деньги.

Ева Грин известна по фильмам «Мечтатели», «Казино Рояль», «Дом странных детей Мисс Перегрин», «Золотой компас,» «Царство небесное». 

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