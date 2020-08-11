У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок

У французской актрисы Евы Грин потребовали более $130 млн за срыв съемок фильма. Об этом сообщает Variety.

Представители киностудии White Lantern заявили, что работа над научно-фантастическим триллером «Патриот» так и не была завершена по вине артистки, которая якобы потребовала нанять дополнительный персонал за большие деньги.

Например, она хотела привлечь к проекту продюсера Пола Сарони, супервайзера визуальных эффектов Джорджа Звира и сценаристку Жанетт МакГрат. Кроме того, Грин, которая в итоге отказалась от работы над «Патриотом», просила, чтобы компания выплачивала деньги ее личным помощникам.