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11 августа 2020, Lenta.Ruновость

У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок

Работа над научно-фантастическим триллером «Патриот» так и не была завершена
Источник: legion-media.ru | Источник: Legion-Media.ru

У французской актрисы Евы Грин потребовали более $130 млн за срыв съемок фильма. Об этом сообщает Variety.

Представители киностудии White Lantern заявили, что работа над научно-фантастическим триллером «Патриот» так и не была завершена по вине артистки, которая якобы потребовала нанять дополнительный персонал за большие деньги.

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Например, она хотела привлечь к проекту продюсера Пола Сарони, супервайзера визуальных эффектов Джорджа Звира и сценаристку Жанетт МакГрат. Кроме того, Грин, которая в итоге отказалась от работы над «Патриотом», просила, чтобы компания выплачивала деньги ее личным помощникам.

Актриса также подала иск к White Lantern. Она отметила, что по контракту студия должна выплатить ей гонорар, который превышал один миллион долларов. Грин напомнила, что, согласно документу, деньги должны были быть выплачены вне зависимости от того, выйдет ли картина на экраны.

40-летняя Ева Грин известна по фильмам «Мечтатели», «Казино Рояль», «Дом странных детей Мисс Перегрин», «Золотой компас,» «Царство небесное». В 2020 году состоится премьера сериала «Светила» с ее участием.

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