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29 апреля 2023, новость

Николас Кейдж рассказал о съемках в низкобюджетных фильмах из-за долгов

Актер подчеркнул, что работа всегда была его «ангелом-хранителем»
Николас Кейдж | Источник: Legion-Media.ru

Актер Николас Кейдж рассказал, что ему приходилось сниматься в низкобюджетных фильмах из-за долгов. Этим он поделился в интервью 60 Minutes.

По словам Кейджа, актерское мастерство помогло ему, когда он задолжал шесть миллионов долларов из-за неудачных инвестиций. «Я слишком много инвестировал в недвижимость. Рынок недвижимости рухнул, и я не смог вовремя из него уйти. Мне все удалось вернуть, но сумма была около шести миллионов долларов. Но я никогда не заявлял о банкротстве», — сказал актер, подчеркнув, что работа всегда была его «ангелом-хранителем».

«Даже если фильм в итоге получался плохим, люди знают, что я не буду отлынивать от работы, потому что мне не все равно», — заключил артист.

Напомним, ранее Николас Кейдж назвал топ-5 любимых фильмов со своим участием. 

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