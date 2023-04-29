Николас Кейдж рассказал о съемках в низкобюджетных фильмах из-за долгов

Актер Николас Кейдж рассказал, что ему приходилось сниматься в низкобюджетных фильмах из-за долгов. Этим он поделился в интервью 60 Minutes.
По словам Кейджа, актерское мастерство помогло ему, когда он задолжал шесть миллионов долларов из-за неудачных инвестиций. «Я слишком много инвестировал в недвижимость. Рынок недвижимости рухнул, и я не смог вовремя из него уйти. Мне все удалось вернуть, но сумма была около шести миллионов долларов. Но я никогда не заявлял о банкротстве», — сказал актер, подчеркнув, что работа всегда была его «ангелом-хранителем».
«Даже если фильм в итоге получался плохим, люди знают, что я не буду отлынивать от работы, потому что мне не все равно», — заключил артист.
Напомним, ранее Николас Кейдж назвал топ-5 любимых фильмов со своим участием.