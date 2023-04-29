Николас Кейдж рассказал о съемках в низкобюджетных фильмах из-за долгов

По словам Кейджа, актерское мастерство помогло ему, когда он задолжал шесть миллионов долларов из-за неудачных инвестиций. «Я слишком много инвестировал в недвижимость. Рынок недвижимости рухнул, и я не смог вовремя из него уйти. Мне все удалось вернуть, но сумма была около шести миллионов долларов. Но я никогда не заявлял о банкротстве», — сказал актер, подчеркнув, что работа всегда была его «ангелом-хранителем».