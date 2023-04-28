Безрукова, Иванова, Волкова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2023

В столице 27 апреля завершился юбилейный 45-й Московский международный кинофестиваль. На торжественной церемонии закрытия в кинотеатре «Россия» подвели итоги восьмидневного смотра. По традиции, церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля предшествовала красная дорожка, по которой прошли представители индустрии из России и других стран: Екатерина Волкова, Ирина Безрукова, Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев, Петр Буслов, Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алена Бабенко, Лянка Грыу, Елизавета Ищенко, Мария Лобанова и многие другие.
Главный приз основного конкурса — золотого «Святого Георгия» — получила картина «Три брата» режиссера Франсиско Папарельи. Получая награду, режиссер признался, что его вдохновила русская классика, а именно «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.
Приз зрительских симпатий забрала картина «Черная луна» режиссера Тонатью Гарсии, основанная на реальных событиях. А «Владимирский Централ», вошедший в цикл «История российских тюрем», признали лучшим документальным кино.
За лучшее исполнение женской роли отметили Кахо Сето («Хрупкие цветы в потоке дней», Япония). Лучший актер — Фернандо Арсе Эхалар («Те, кто внизу», Уругвай, Колумбия, Аргентина, Бразилия, Боливия). Спецприз жюри достался картине Теодора Ашева «Фи 1.618» болгарско-канадского производства.
Награда за лучший фильм конкурса короткометражного кино досталась картине «Все» режиссера Лу Хэлая (Китай). Поднявшись на сцену, он поцеловал статуэтку. Награду в конкурсе «Русские премьеры» забрала режиссер Светлана Самошина за картину «Край надломленной луны». На церемонии также наградили Карена Шахназарова — за вклад в мировой кинематограф.
Поздравил лауреатов президент фестиваля Никита Михалков. Он поблагодарил членов жюри и отметил, насколько сложно судить коллег. «Более 200 картин, 391 сеанс в 10 кинотеатрах Москвы, 38 тыс. зрителей за неделю, 6 тыс. аккредитованных, из них половина гостей, и 1,5 тыс. представителей СМИ — это прекрасный результат!» — подвел он итоги юбилейного ММКФ со сцены.
По традиции, Михалков объявил фестиваль закрытым, ударив кинематографической хлопушкой. Под занавес зрителям показали испано-французский фильм «42 секунды» режиссеров Алекса Меррулла и Дани де ла Ордена.