Безрукова, Иванова, Волкова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2023

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Главный приз основного конкурса — золотого «Святого Георгия» — получила картина «Три брата» режиссера Франсиско Папарельи. Получая награду, режиссер признался, что его вдохновила русская классика, а именно «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.

Приз зрительских симпатий забрала картина «Черная луна» режиссера Тонатью Гарсии, основанная на реальных событиях. А «Владимирский Централ», вошедший в цикл «История российских тюрем», признали лучшим документальным кино.

Награда за лучший фильм конкурса короткометражного кино досталась картине «Все» режиссера Лу Хэлая (Китай). Поднявшись на сцену, он поцеловал статуэтку. Награду в конкурсе «Русские премьеры» забрала режиссер Светлана Самошина за картину «Край надломленной луны». На церемонии также наградили Карена Шахназарова — за вклад в мировой кинематограф.

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Поздравил лауреатов президент фестиваля Никита Михалков. Он поблагодарил членов жюри и отметил, насколько сложно судить коллег. «Более 200 картин, 391 сеанс в 10 кинотеатрах Москвы, 38 тыс. зрителей за неделю, 6 тыс. аккредитованных, из них половина гостей, и 1,5 тыс. представителей СМИ — это прекрасный результат!» — подвел он итоги юбилейного ММКФ со сцены.