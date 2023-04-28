Кэрри воссоединяется с Эйданом в новом трейлере «И просто так»

Стриминговый сервис HBO опубликовал трейлер второго сезона сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе».
В новом сезоне Кэрри (Сара Джессика Паркер) столкнется с бывшим женихом Эйданом (Джон Корбетт) после потери супруга. Лучшие подруги Кэрри — Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис) продолжают вести свою обеспеченную жизнь в Нью-Йорке. Дочь-подросток Шарлотты и Гарри (Эван Хэндлер) Лили сообщает родителям, что она «готова потерять девственность», чем удивляет мать.
Премьера новых эпизодов «И просто так» состоится 23 июня. В проекте также снялись Сара Рамирес, Сарита Чудхури, Николь Ари Паркер, Карен Питтман, Марио Кантоне, Дэвид Эйгенберг, Эван Хандлер, Кристофер Джексон.
«И просто так» — сиквел культового сериала «Секс в большом городе» о журналистке Кэрри Брэдшоу и ее подругах Миранде, Шарлотте и Саманте. Продолжение рассказывает о жизни героинь после событий оригинала. В сиквеле нет одной из ключевых персонажей Саманты, актриса Ким Кэтролл отказалась возвращаться к своей роли.