Кэрри воссоединяется с Эйданом в новом трейлере «И просто так»

Стриминговый сервис HBO опубликовал трейлер второго сезона сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе».

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/5788683340493?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В новом сезоне Кэрри (Сара Джессика Паркер) столкнется с бывшим женихом Эйданом (Джон Корбетт) после потери супруга. Лучшие подруги Кэрри — Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис) продолжают вести свою обеспеченную жизнь в Нью-Йорке. Дочь-подросток Шарлотты и Гарри (Эван Хэндлер) Лили сообщает родителям, что она «готова потерять девственность», чем удивляет мать.

Премьера новых эпизодов «И просто так» состоится 23 июня. В проекте также снялись Сара Рамирес, Сарита Чудхури, Николь Ари Паркер, Карен Питтман, Марио Кантоне, Дэвид Эйгенберг, Эван Хандлер, Кристофер Джексон.