Названа стоимость концертных костюмов Киркорова

Филипп Киркоров

Стилист певца Филиппа Киркорова, Максим Ануфриенко назвал стоимость концертных костюмов исполнителя, в которых он выступал на своем юбилейном шоу. В интервью для онлайн-шоу «Алена, блин!» мужчина признался, что общая сумма за наряды знаменитого артиста составила около миллиона евро.

«Костюмов для шоу 27. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни "Романы" стоит 80 тысяч евро. Это от-кутюр, сделана специально для Филиппа», — объяснил Ануфриенко.

Филипп Киркоров известен своим многолетним творчеством, а также любовью к эпатажным нарядам и аксессуарам. Артист постоянно находится в центре внимания поклонников и хейтеров.