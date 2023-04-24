Филипп Киркоров исключил возможность своего отъезда из России

Филипп Киркоров | Источник: PersonaStars

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с «АиФ», что полностью исключил возможность уехать из России в другую страну.

Киркоров заявил, что «не может без России». Артист отметил, что у него есть возможность легко переехать в другую страну, но он этого не хочет. К примеру, из-за болгарских корней певец мог бы жить в Болгарии или в другом европейском городе.

«Я уезжаю за границу, но через пару-тройку недель меня уже тянет обратно. У меня здесь друзья, папа, который в прошлом году отпраздновал 90-летие, тут мой дом, моя публика. И мои дети обожают свою страну, школу, в которую ходят», — рассказал Киркоров.