Директор Дапкунайте заявила, что актриса «порвала все связи с Россией»

Директор Ингеборги Дапкунайте Раиса Фомина в беседе с изданием «Абзац» опровергла слухи о том, что актриса продолжает зарабатывать в России после того, как покинула страну.
«Она улетела из России больше года назад. Она ни с кем не сотрудничает из людей в России. Мир полон фальши, лжи. Ингеборга полностью порвала все связи с Россией», — заявила Фомина.
После начала спецоперации на Украине Дапкунайте покинула Россию. Актриса переехала в Бельгию, объяснив это тем, что большая часть ее семьи проживает в Брюсселе.
В августе 2022 года Дапкунайте намекнула, что жалеет об отъезде из России и даже может вернуться. «Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому», — высказалась артистка.
После этого артистку замечали на мероприятиях за границей. В декабре 2022 года она появилась на 35-й Европейской кинопремии в Рейкьявике.