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27 апреля 2023, новость

Директор Дапкунайте заявила, что актриса «порвала все связи с Россией»

Представитель опровергла слухи о том, что артистка продолжает зарабатывать в РФ
Ингеборга Дапкунайте | Источник: PersonaStars

Директор Ингеборги Дапкунайте Раиса Фомина в беседе с изданием «Абзац» опровергла слухи о том, что актриса продолжает зарабатывать в России после того, как покинула страну.

«Она улетела из России больше года назад. Она ни с кем не сотрудничает из людей в России. Мир полон фальши, лжи. Ингеборга полностью порвала все связи с Россией», — заявила Фомина.

После начала спецоперации на Украине Дапкунайте покинула Россию. Актриса переехала в Бельгию, объяснив это тем, что большая часть ее семьи проживает в Брюсселе.

В августе 2022 года Дапкунайте намекнула, что жалеет об отъезде из России и даже может вернуться. «Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому», — высказалась артистка.

После этого артистку замечали на мероприятиях за границей. В декабре 2022 года она появилась на 35-й Европейской кинопремии в Рейкьявике.

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