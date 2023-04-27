Директор Дапкунайте заявила, что актриса «порвала все связи с Россией»

Ингеборга Дапкунайте | Источник: PersonaStars

Директор Ингеборги Дапкунайте Раиса Фомина в беседе с изданием «Абзац» опровергла слухи о том, что актриса продолжает зарабатывать в России после того, как покинула страну.

«Она улетела из России больше года назад. Она ни с кем не сотрудничает из людей в России. Мир полон фальши, лжи. Ингеборга полностью порвала все связи с Россией», — заявила Фомина.

После начала спецоперации на Украине Дапкунайте покинула Россию. Актриса переехала в Бельгию, объяснив это тем, что большая часть ее семьи проживает в Брюсселе.

В августе 2022 года Дапкунайте намекнула, что жалеет об отъезде из России и даже может вернуться. «Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому», — высказалась артистка.