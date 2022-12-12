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12 декабря 2022, новость

Ингеборга Дапкунайте посетила кинофестиваль в Исландии

Актриса была замечена на премии Европейской киноакадемии в Рейкьявике
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Актриса Ингеборга Дапкунайте была замечена на 35-й Европейской кинопремии в Рейкьявике. Также по красной дорожке мероприятия прошли Николай Костер-Вальдау, Мария Бакалова, Нина Хосс и другие.

В столице Исландии состоялась церемония вручения призов Европейской киноакадемии. Главную награду — за лучший европейский фильм — получила драма Рубена Эстлунда «Треугольник печали». Картину, кроме того, отметили в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучший актер» (Златко Бурич).

Жюри отметило также актерскую работу Вики Крипс, сыгравшей австрийскую императрицу Елизавету в исторической ленте «Корсаж». Приз за лучшую комедию получил фильм «Самый лучший босс».

Кроме того, приз ФИПРЕССИ «Открытие года» получила драма «Маленькое тело». Почетной награды за достижения в кинематографе удостоился Элиа Сулейман.

Премия Европейской киноакадемии учреждена в 1988 году. По замыслу создателей, она противопоставляется премии Американской академии «Оскар».

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