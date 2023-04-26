Наверх
26 апреля 2023, новость

Актер «Гарри Поттера» поддержал Джоан Роулинг после призывов к бойкоту нового шоу

Джим Бродбент заявил, что происходящее «действительно грустно»
Джим Бродбент в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джим Бродбент, исполнивший роль профессора Слизнорта в фильмах о Гарри Поттере, поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг на фоне призывов бойкотировать новый сериал по вселенной мальчика-волшебника. Его цитирует Variety.

По словам актера, происходящее «действительно грустно». «Я думаю, что Джоан Роулинг потрясающая. Мне самому не приходилось сталкиваться с [отрицательной реакцией], но я бы поддержал ее в этом, я думаю, если бы до этого дошло», — сказал Бродбент.

Ранее Роулинг прокомментировала призывы бойкотировать новый сериал. «Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз сериала о Гарри Поттере. Поскольку предупрежден — значит вооружен, я запаслась большим запасом шампанского», — заявила писательница.

Напомним, ранее на грядущий сериал по книгам о Гарри Поттере с критикой обрушились фанаты. Авторов сериала, пока представивших только тизер проекта с летающими свечками, логотипом «Гарри Поттер» и очертаниями замка Хогвартс, обвинили в неизобретательности.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и Принц-полукровка
Фанаты «Гарри Поттера» нашли новый недостаток будущего сериала
Гарри Поттер и орден Феникса
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Гарри Поттер и тайная комната
Стало известно о планах снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
В Японии появится платформа 9 3/4 из «Гарри Поттера»
Гарри Поттер и кубок огня
Джоан Роулинг
Joanne Murray Rowling
Новости о работе над новым фильмом про Гарри Поттера опровергли
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Спилберг признался, что рад своему отказу от съемок «Гарри Поттера»
Звезда «Гарри Поттера» высказался о перезапуске франшизы
Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере
В России создадут альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
Рэйф Файнс выразил готовность вернуться к роли Волан-де-Морта
Дэниэл Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диаз на съемках «Гарри Поттера»
Звезда «Гарри Поттера» рассказал о штрафах за смех во время съемок
Фанаты Гарри Поттера почтили память исполнителя роли Хагрида
Роулинг объяснила, почему не снялась в спецвыпуске «Гарри Поттера»
«Гарри Поттер» может получить спин-офф
Звезда «Гарри Поттера» изменился до неузнаваемости для роли
Франшизу «Фантастические твари» могут закрыть из-за скандалов
Рэдклифф ответил на вопрос о возвращении к роли Гарри Поттера
20-летие поттерианы: как сейчас выглядят звезды «Гарри Поттера»
Эмма Уотсон рассказала о чувствах к коллеге по «Гарри Поттеру»
Джоан Роулинг не стали вырезать из спецэпизода «Гарри Поттера»
Умер «голос Дамблдора»
Звезду «Гарри Поттера» в Москве встретили сотни фанатов
Звезда «Гарри Поттера» примет участие в фестивале в Москве
Появился первый кадр спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»
Джоан Роулинг не пригласили на двадцатилетие «Гарри Поттера»
Звезды «Гарри Поттера» воссоединятся на экране
Сыгравший Драко Малфоя актер показал себя в образе Гарри Поттера
Дэниэл Рэдклифф назвал необычное условие для съемок в «Форсаже»
Звезда «Гарри Поттера» прокомментировал поражение Англии на Евро
Звезды «Гарри Поттера» скорбят по Хелен МакКрори
25-летний двойник Гарри Поттера стал звездой соцсетей
Исполнитель роли Гарри Поттера сыграет злодея в новом фильме
Эмма Уотсон отказалась от кино ради возлюбленного
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
Раскрыта возможная замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях»
После ухода Деппа премьеру «Фантастических тварей 3» перенесли
Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера
Звезда «Гарри Поттера» играет Бугимена: первое фото в образе
Гарри Поттеру 31: роли, в которых мы не узнали Дэниэла Рэдклиффа
Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой
Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»
Новые трейлеры
И просто так
Тизер (2 сезон, англ.)
Черное зеркало
Тизер (6 сезон, англ.)
Стоп-слово
Дублированный трейлер
Уикенд с батей
Дублированный трейлер
(Не)идеальные роботы
Трейлер (англ.)
Флэш
Трейлер №2 (англ.)
Ведьмак
Тизер 3-го сезона (англ.)
Великий уравнитель 3
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь