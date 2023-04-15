Фанаты «Гарри Поттера» нашли новый недостаток будущего сериала

Кадр из тизера сериала по «Гарри Поттеру»

Фанаты книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере и фильмов по ним нашли новый недостаток будущего сериала студии Warner Bros и телеканала HBO, в основу которого ляжет книжная сага. Об этом пишет Daily Mail.

Авторов сериала, пока представивших только тизер проекта с летающими свечками, логотипом «Гарри Поттер» и очертаниями замка Хогвартс, обвинили в неизобретательности. Поклонники магического мира заметили, что и логотип, и замок, и музыка остались теми же, что в оригинальной серии фильмов о Поттере.

Логотип «Гарри Поттера» был разработан дизайнером Мэри Гранпре 23 года назад.

Известно, что каждый сезон нового сериала будет основан на одной книге серии «Гарри Поттер». Главные роли в них сыграют новые актеры.