Наверх
15 апреля 2023, новость

Фанаты «Гарри Поттера» нашли новый недостаток будущего сериала

Ранее HBO представил первый тизер грядущего проекта по книгам Джоан Роулинг
Кадр из тизера сериала по «Гарри Поттеру»

Фанаты книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере и фильмов по ним нашли новый недостаток будущего сериала студии Warner Bros и телеканала HBO, в основу которого ляжет книжная сага. Об этом пишет Daily Mail.

Авторов сериала, пока представивших только тизер проекта с летающими свечками, логотипом «Гарри Поттер» и очертаниями замка Хогвартс, обвинили в неизобретательности. Поклонники магического мира заметили, что и логотип, и замок, и музыка остались теми же, что в оригинальной серии фильмов о Поттере.

Логотип «Гарри Поттера» был разработан дизайнером Мэри Гранпре 23 года назад.

Известно, что каждый сезон нового сериала будет основан на одной книге серии «Гарри Поттер». Главные роли в них сыграют новые актеры.

Напомним, о планах HBO снять семь сезонов сериала по книгам о Гарри Поттере, каждый из которых будет в точности соответствовать каждой части книжной серии, стало известно в начале апреля. Сообщалось, что сама автор в процессе съемок будет контролировать соответствие сюжета сериала содержанию книг, однако не будет присутствовать на площадке каждый день в качестве создателя шоу.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
Гарри Поттер и узник Азкабана
HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере
Гарри Поттер и Принц-полукровка
Джоан Роулинг
Joanne Murray Rowling
Стало известно о планах снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
В Японии появится платформа 9 3/4 из «Гарри Поттера»
Гарри Поттер и тайная комната
Гарри Поттер и кубок огня
Новости о работе над новым фильмом про Гарри Поттера опровергли
Гарри Поттер и орден Феникса
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Спилберг признался, что рад своему отказу от съемок «Гарри Поттера»
Звезда «Гарри Поттера» высказался о перезапуске франшизы
Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере
В России создадут альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
Рэйф Файнс выразил готовность вернуться к роли Волан-де-Морта
Дэниэл Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диаз на съемках «Гарри Поттера»
Звезда «Гарри Поттера» рассказал о штрафах за смех во время съемок
Фанаты Гарри Поттера почтили память исполнителя роли Хагрида
Роулинг объяснила, почему не снялась в спецвыпуске «Гарри Поттера»
«Гарри Поттер» может получить спин-офф
Звезда «Гарри Поттера» изменился до неузнаваемости для роли
Франшизу «Фантастические твари» могут закрыть из-за скандалов
Рэдклифф ответил на вопрос о возвращении к роли Гарри Поттера
20-летие поттерианы: как сейчас выглядят звезды «Гарри Поттера»
Эмма Уотсон рассказала о чувствах к коллеге по «Гарри Поттеру»
Джоан Роулинг не стали вырезать из спецэпизода «Гарри Поттера»
Умер «голос Дамблдора»
Звезду «Гарри Поттера» в Москве встретили сотни фанатов
Звезда «Гарри Поттера» примет участие в фестивале в Москве
Появился первый кадр спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»
Джоан Роулинг не пригласили на двадцатилетие «Гарри Поттера»
Звезды «Гарри Поттера» воссоединятся на экране
Сыгравший Драко Малфоя актер показал себя в образе Гарри Поттера
Дэниэл Рэдклифф назвал необычное условие для съемок в «Форсаже»
Звезда «Гарри Поттера» прокомментировал поражение Англии на Евро
Звезды «Гарри Поттера» скорбят по Хелен МакКрори
25-летний двойник Гарри Поттера стал звездой соцсетей
Исполнитель роли Гарри Поттера сыграет злодея в новом фильме
Эмма Уотсон отказалась от кино ради возлюбленного
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
Раскрыта возможная замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях»
После ухода Деппа премьеру «Фантастических тварей 3» перенесли
Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера
Звезда «Гарри Поттера» играет Бугимена: первое фото в образе
Гарри Поттеру 31: роли, в которых мы не узнали Дэниэла Рэдклиффа
Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой
Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»
Эмме Уотсон — 30: за что мы ее любим
Новые трейлеры
Великая
Трейлер (3 сезон, англ.)
Режим
Тизер (англ.)
Настоящий детектив
Тизер (англ.)
Пингвин
Тизер (англ.)
Мать
Трейлер (англ.)
Марвелы
Тизер-трейлер (англ.)
РАЙцентр
Тизер
Престиж
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь