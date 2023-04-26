Асмус, Галич, Муцениеце посетили премьеру новой комедии

25 апреля в кинотеатре « Иллюзион » состоялась светская премьера новой российской комедии « Юра дворник », основанной на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы, который в одночасье прославился на всю страну.

Фильм рассказывает о фотографе Романе, который встречает в родной Уфе дворника Юру, наивного и доверчивого человека, которого обманули мошенники. Рома решает помочь Юре и устраивает ему фотоссесию в стиле обложки модного журнала, один из снимков которой становится вирусным, а Юра дворник превращается в звезду интернета.