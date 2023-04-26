Асмус, Галич, Муцениеце посетили премьеру новой комедии

25 апреля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера новой российской комедии «Юра дворник», основанной на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы, который в одночасье прославился на всю страну.
Картину представили актеры Антон Кузнецов, Ида Галич, Денис Власенко, Агата Муцениеце, Паулина Врублевска, режиссер Виталий Дудка, а также прототипы главных героев комедии — дворник Юрий Ветлугин и фотограф Роман Филиппов.
Фильм рассказывает о фотографе Романе, который встречает в родной Уфе дворника Юру, наивного и доверчивого человека, которого обманули мошенники. Рома решает помочь Юре и устраивает ему фотоссесию в стиле обложки модного журнала, один из снимков которой становится вирусным, а Юра дворник превращается в звезду интернета.
Гостями премьеры и первыми зрителями стали Кристина Асмус, Светлана Бондарчук, Юлия Савичева, Кузьма Сапрыкин, Марьяна Спивак и другие.
В широкий прокат комедия «Юра дворник» выйдет 4 мая.