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26 апреля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Асмус, Галич, Муцениеце посетили премьеру новой комедии

В Москве состоялся показ основанной на реальной истории картины «Юра дворник»
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Фото предоставлены пресс-службой

25 апреля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера новой российской комедии «Юра дворник», основанной на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы, который в одночасье прославился на всю страну.

Картину представили актеры Антон Кузнецов, Ида Галич, Денис Власенко, Агата Муцениеце, Паулина Врублевска, режиссер Виталий Дудка, а также прототипы главных героев комедии — дворник Юрий Ветлугин и фотограф Роман Филиппов.

Фильм рассказывает о фотографе Романе, который встречает в родной Уфе дворника Юру, наивного и доверчивого человека, которого обманули мошенники. Рома решает помочь Юре и устраивает ему фотоссесию в стиле обложки модного журнала, один из снимков которой становится вирусным, а Юра дворник превращается в звезду интернета.

Гостями премьеры и первыми зрителями стали Кристина Асмус, Светлана Бондарчук, Юлия Савичева, Кузьма Сапрыкин, Марьяна Спивак и другие.

В широкий прокат комедия «Юра дворник» выйдет 4 мая.

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