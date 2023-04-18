Климова вернулась к роли в сериале «По законам военного времени»: первые кадры

На «Первом канале» готовятся к премьере новые серии военно-исторического детектива «По законам военного времени» с Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Черным.
Новый, шестой сезон станет приквелом полюбившегося зрителям проекта, события в нем развернутся в 1941—1942 годах.
По сюжету, немецкие войска продолжают наступление и вплотную подходят к Москве. После выполнения боевого задания в Харькове Елагина и Мирский прибывают в Ростов-на-Дону. Им предстоит установить местонахождение Рокотова, который остался прикрывать отступление, а также пережить первую оккупацию Ростова, расследовать череду запутанных преступлений и выйти на след диверсантов, которых представители военной прокуратуры будут судить «по законам военного времени».
Каждая серия представляет собой отдельное расследование.
«Этот сериал помогает поверить в то, что не бывает безвыходных ситуаций, — рассказывает Екатерина Климова. — Моя героиня своим примером демонстрирует невероятную стойкость духа, умение преодолевать опасные моменты и при этом верить в светлое и доброе. И конечно же, эта история о любви».
Помимо Климовой и Панкратова-Черного, к своей роли вернется Максим Дрозд. Режиссером шестого сезона стал Сергей Виноградов, принимавший участие в работе над четвертым и пятым сезонами сериала.
Премьера новых серий «По законам военного времени» состоится 24 апреля в 21.45 на «Первом канале».