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25 апреля 2023, новость

Меньшиков высказался о сериале Бондарчука «Актрисы»

Худрук театра имени Ермоловой вспомнил, как однажды режиссер признался, что ничего не понимает в театре
Олег Меньшиков в «Tableшоу»

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков раскритиковал новый сериал Федора Бондарчука «Актрисы». Своим мнением он поделился в рамках онлайн-шоу «Tableшоу».

«Про театр снять, придумать — это очень сложно. Это катастрофически сложно! Слава богу, они сделали такую попытку. Лучше, чем Михаил Афанасьевич [Булгаков], наверное, рассказать о театре с таким юмором не сможет никто. По мне, так не случился этот сериал», — утверждает Меньшиков.

Режиссер рассказал также, что однажды предложил Бондарчуку реализовать собственный театральный проект, на что получил отказ. «Слушай, я в театре ничего не понимаю!» — процитировал Меньшиков коллегу, после чего признался, что поддержал эти слова. «Честно говоря, смотря этот сериал, я понял, я убедился в правдивости его слов. Не в обиду будет сказано!» — отметил худрук Театра имени Ермоловой.

Сериал «Актрисы» рассказывает о реальной жизни артистов — об их страхах, желаниях и целях. Проект поделен на три акта, между которыми пройдет 3 года. Таким образом зритель сможет проследить судьбу героев во времени.

5.9
Актрисы
2023/Россия18+драмакомедия
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