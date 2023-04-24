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24 апреля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Глюкоза поддержала дочерей на премьере мультфильма

Лидия и Вера Чистяковы приняли участие в озвучании ленты «Яга и книга заклинаний»
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17
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Фото предоставлены пресс-службой

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля, стартовавшего 20 апреля, состоялась российская премьера нового анимационного фильма «Яга и книга заклинаний».

Ленту столичной публике представили режиссер Владимир Саков, Федор Бондарчук, не только выступивший продюсером, но и принявший участие в озвучании, продюсер Александр Чистяков и актеры Лидия Чистякова-Ионова (ray!), Вера Чистякова-Ионова, Злата Осипова и другие.

Гостями премьеры стали Наталья Ионова (Глюк'Oza), поддержавшая мужа и дочерей, Ксения Собчак, Марюс Вайсберг, Анна Бегунова, Бедрос Киркоров с внуками Мартином и Аллой-Викторией, Ева Смирнова, Михаил Турецкий и многие другие.

Анимационный фильм «Яга и книга заклинаний» рассказывает историю очаровательной рыжеволосой ведьмы из Тридевятого Царства по имени Яга, которой для настоящего колдовства не хватает Книги Заклинаний, похищенной у нее много лет назад злой колдуньей Белладонной. Вместе с царевной Синеглазкой ей предстоит захватывающее путешествие, чтобы распутать злые чары и поквитаться с заклятым врагом.

Производством картины занимались кинокомпании Art Pictures Studio, студии Gluk’oza Animation, при поддержке Фонда Кино. В широкий прокат мультфильм «Яга и книга заклинаний» выйдет 27 апреля 2023 года.

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