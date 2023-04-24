Глюкоза поддержала дочерей на премьере мультфильма

Ленту столичной публике представили режиссер Владимир Саков, Федор Бондарчук , не только выступивший продюсером, но и принявший участие в озвучании, продюсер Александр Чистяков и актеры Лидия Чистякова-Ионова ( ray! ), Вера Чистякова-Ионова, Злата Осипова и другие.

Анимационный фильм «Яга и книга заклинаний» рассказывает историю очаровательной рыжеволосой ведьмы из Тридевятого Царства по имени Яга, которой для настоящего колдовства не хватает Книги Заклинаний, похищенной у нее много лет назад злой колдуньей Белладонной. Вместе с царевной Синеглазкой ей предстоит захватывающее путешествие, чтобы распутать злые чары и поквитаться с заклятым врагом.