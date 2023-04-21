Наверх
21 апреля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023

Московский международный кинофестиваль проходит в столице в 45-й раз: фотокорреспондент Kino Mail.ru побывал на красной дорожке церемонии открытия
55
фотографий
55
фотографий
55
фотографий

Вечером 20 апреля в Москве состоялась торжественная церемония открытия юбилейного, 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). По традиции, по красной дорожке к кинотеатру «Россия» прошли звезды кино: Кристина Асмус, Олеся Судзиловская, Светлана Иванова, Екатерина ГусеваЕлена Подкаминская, Анна Снаткина, Михаил Тройник, Ирина Горбачева, Ида ГаличГлеб Калюжный, Настасья Самбурская и многие другие. Ведущим вечера выступил Егор Бероев.

Премьеру фильма открытия — драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях, — предварил показ архивных кадров первого ММКФ, состоявшегося в 1935 году. После на сцену поднялся Владимир Мединский, зачитавший приветствие Владимира Путина организаторам и гостям фестиваля.

Президент смотра Никита Михалков вручил председателю жюри основного конкурса — индийскому режиссеру Рахулю Равелю — золотую цепь, символизирующую его власть в этой должности. Открывая фестиваль, Михалков поздравил собравшихся, его цитирует ТАСС

45-й фестиваль, живой! Из 35 стран к нам приехали, не побоявшись ничего. Спасибо всем!
Никита Михалков
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Первой наградой на ММКФ 2023 стал специальный приз имени Константина Станиславского «Верю», врученный народной артистке Ирине Купченко.

На главный приз смотра — «Золотого Святого Георгия» — претендуют 11 фильмов из России, Японии, Бангладеш, Мексики, Сербии, Аргентины и других стран. Среди них — «14+ Продолжение» режиссера Андрея Зайцева и «Первая любовь» Светланы Проскуриной, «Запах греха» Нураля Алама Атика, «Невеста мертвеца» Корнеля Георгита и «След зверя» Ненада Павловича. В программу также вошли «Путь к успеху» Себастьяна Родригеса, «Те, кто внизу» Алехандро Кироги, «Три брата» Франсиско Папарельи, «ФИ1.618» Теодора Ушева, «Черная луна» Тонатью Гарсии и «Хрупкие цветы в потоке дней» Ютаки Цунэмати.

Московский международный фестиваль продлится до 27 апреля.

15 самых интересных и необычных фильмов ММКФ 2023
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Екатерина Кабак
Евгения Малахова
Кристина Асмус раскритиковала кокетничающих с продюсерами актрис
Дарья Повереннова
Три брата
Бузова, Лолита, Shaman и фрешмены: как прошел большой концерт «Муз-ТВ»
Кузьма Сапрыкин
Елизавета Ищенко
Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»
Снегирь
Те, кто внизу
Мороз и перформанс: как прошла премьера сериала от создателей «Содержанок»
Черная луна
Ирина Гринева
Кристина Асмус и Павел Деревянко представили совместный проект
Алена Чехова
Ирина Купченко
Водонаева, Кожевникова, Хакамада посетили светскую кинопремьеру
Первая любовь
Жасмин
Jasmine
Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука
Тимофей Трибунцев
Никита Михалков
Петров, Михалкова, Ходченкова: все звезды на премии МХТ им. Чехова
Анна Хилькевич
Борис Хлебников
«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли
Кристина Асмус
Александра Власова
Климова, Мороз, Эрнст с женой: звезды на вручении премии АПКиТ
Виктор Васильев
Светлана Дружинина
Водонаева, Самбурская и другие посетили премьеру фильма с Киану Ривзом
Сергей Кемпо
Дарья Калмыкова
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
Никита Тарасов
Маруся Климова
Энистон повторила культовый образ Монро на премьере в Париже
Екатерина Гусева
Ида Галич
Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала
Ксения Алферова
Лидия Вележева
Песня от Гаги, триумф «Все везде и сразу» и много слез: как прошел «Оскар 2023»
Полина Гухман
Михаил Тройник
100 роскошных фото звезд — победителей «Оскара» за всю историю
Ирина Горбачева
Олеся Судзиловская
Бероев с женой, Максимова и летчик-герой посетили кинопремьеру
След зверя
Алексей Гуськов
Галустян и Канделаки представили новое шоу ТНТ с Бузовой
Хрупкие цветы в потоке дней
Анна Пескова
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Путь к успеху
Вячеслав Манучаров
Михалков рассказал, когда запустят российский аналог «Оскара»
Петр Буслов
Невеста мертвеца
Пегова, Михалкова, Гришаева посетили премьеру фильма с Табаковым
14+ Продолжение
Елена Подкаминская
Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой
Запах греха
Настасья Самбурская
Матвеев, Чурикова, Мельникова посетили премьеру сериала про «Короля и Шута»
Светлана Иванова
Яна Крайнова
Алентова, Шпица, Киркоров: звезды на премьере «Нюрнберга» с Безруковым
Алена Бабенко
Елена Летучая
Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей
Ирина Розанова
Анна Снаткина
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и звезды кино на премии BAFTA 2023
Алена Водонаева
Анна Александрова
Мороз, Тодоренко, Ефремов посетили презентацию «Содержанок 4»
Глеб Калюжный
Светлана Проскурина
Муцениеце, Кузьмина, Самбурская посетили премьеру фильма с Ефремовым
Егор Бероев
Лянка Грыу
Пегова, Валерия, Александрова посетили премьеру фильма Урсуляка
Александр Робак
Асмус, Янковский, Бортич посетили премьеру сериала о советском серийном убийце
Ходченкова представила черную комедию, где сыграла главную роль
Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни
Климова, Гайдулян, Безрукова на премьере сериала о Раневской
Михалков заявил о возвращении на сцену после выписки из больницы
Адабашьян рассказал о самочувствии Михалкова после выписки
Молодые звезды посетили премьеру сериала про Фандорина
Адабашьян заявил, что Михалков продолжает работать в больнице
Михалкова перевели из реанимации в обычную палату
Сергей Газаров в день 65-летия выйдет на сцену
Кожевникова, Апина и другие звезды на премьере фильма Гая Ричи
Дарья Мороз оценила нашумевшую сцену с Асмус и Янковским
СМИ: у Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
«Ирония», «СамоИрония» и «Огоньки»: что смотреть в новогоднюю ночь по ТВ
Шпица, Яковлева, дочери Пересильд: звезды на премьере нового «Чебурашки»
Киркоров с детьми и другие звезды на премьере российской фантастики
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»
Аронова, Гришаева, Ланская на вручении премии «Хрустальная Турандот»
Прилучный с детьми, Асмус на премьере нового фильма про Мажора
Снигирь и дочери Пересильд посетили показ новогоднего фильма
Новые трейлеры
Уроки химии
Тизер (англ.)
Фубар
Трейлер (англ.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Форсаж 10
Трейлер №2 (англ.)
Астрал 5: Красная дверь
Трейлер (англ.)
14+ Продолжение
Трейлер
Быть Сальвадором Дали
Дублированный трейлер
Весь невидимый нам свет
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь