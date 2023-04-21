Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023

Премьеру фильма открытия — драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях, — предварил показ архивных кадров первого ММКФ, состоявшегося в 1935 году. После на сцену поднялся Владимир Мединский, зачитавший приветствие Владимира Путина организаторам и гостям фестиваля.