Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023

Вечером 20 апреля в Москве состоялась торжественная церемония открытия юбилейного, 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). По традиции, по красной дорожке к кинотеатру «Россия» прошли звезды кино: Кристина Асмус, Олеся Судзиловская, Светлана Иванова, Екатерина Гусева, Елена Подкаминская, Анна Снаткина, Михаил Тройник, Ирина Горбачева, Ида Галич, Глеб Калюжный, Настасья Самбурская и многие другие. Ведущим вечера выступил Егор Бероев.
Премьеру фильма открытия — драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» с Александром Робаком и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях, — предварил показ архивных кадров первого ММКФ, состоявшегося в 1935 году. После на сцену поднялся Владимир Мединский, зачитавший приветствие Владимира Путина организаторам и гостям фестиваля.
Президент смотра Никита Михалков вручил председателю жюри основного конкурса — индийскому режиссеру Рахулю Равелю — золотую цепь, символизирующую его власть в этой должности. Открывая фестиваль, Михалков поздравил собравшихся, его цитирует ТАСС
45-й фестиваль, живой! Из 35 стран к нам приехали, не побоявшись ничего. Спасибо всем!
Первой наградой на ММКФ 2023 стал специальный приз имени Константина Станиславского «Верю», врученный народной артистке Ирине Купченко.
На главный приз смотра — «Золотого Святого Георгия» — претендуют 11 фильмов из России, Японии, Бангладеш, Мексики, Сербии, Аргентины и других стран. Среди них — «14+ Продолжение» режиссера Андрея Зайцева и «Первая любовь» Светланы Проскуриной, «Запах греха» Нураля Алама Атика, «Невеста мертвеца» Корнеля Георгита и «След зверя» Ненада Павловича. В программу также вошли «Путь к успеху» Себастьяна Родригеса, «Те, кто внизу» Алехандро Кироги, «Три брата» Франсиско Папарельи, «ФИ1.618» Теодора Ушева, «Черная луна» Тонатью Гарсии и «Хрупкие цветы в потоке дней» Ютаки Цунэмати.
Московский международный фестиваль продлится до 27 апреля.