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22 апреля 2023, новость

Алсу вспомнила, как отказалась ехать на «Евровидение»

Певица заявила, что вновь принять участие в конкурсе ее уговаривал даже Филипп Киркоров
Алсу | Источник: PersonaStars

Певица Алсу в беседе с «МК» призналась, что один из главных продюсеров России на «Евровидении» Филипп Киркоров неоднократно предлагал ей участвовать в международном конкурсе.

«Я – нет, больше не поеду. Меня много раз уговаривали. Даже Филипп Бедросович, как главный продюсер "Евровидения", говорил: "Давай-давай, поехали! Сделаем тебе классную песню". Я ему ответила: "Филипп, я не готова"», — рассказала Алсу.

Алсу уже участвовала в «Евровидении» в 2000 году — тогда она заняла второе место, до нее столь высокого результата не удалось добиться ни Алле Пугачевой, ни Филиппу Киркорову. Исполнительница считает, что второе место — прекрасный результат.

«На тот момент – практически победа. Это было первое самое высокое место в истории нашей страны. Вряд ли мне удастся переплюнуть саму себя. А занимать место ниже… Зачем?» — отметила Алсу.

Она добавила, что негативно относится к внедрению политической повестки в конкурс. Алсу считает, что «ситуация в мире» не должна влиять на музыку.

Напомним, ранее Яна Рудковская вызвалась продюсировать российский аналог конкурса «Евровидение».

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