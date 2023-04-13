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13 апреля 2023, новость

Яна Рудковская согласилась продюсировать российский аналог «Евровидения»

Телеведущая и продюсер пообещала провести шоу «на уровне»
Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале приняла предложение Тины Канделаки продюсировать российский аналог музыкального конкурса «Евровидение».

«Тина, друг мой, я готова всегда, будет точно не хуже европейского, а то и лучше. Никакой халтуры, костюмы, сцена, танцы — все сделаю на уровне», — написала Рудковская.

Так она ответила на пост Канделаки, в котором та сообщила, что депутаты Госдумы предложили сделать свое «Евровидение» с конкурсантами из дружественных стран, и обратилась к Рудковской с вопросом, согласна ли она заняться продюсированием конкурса.

«Если вдруг решишь сама что-то делать — я в деле. Шамана на коньки поставим», — пошутила Рудковская.

Она также поддержала слова Канделаки, раскритиковавшей запрет для участников выступать на своем национальном языке. Рудковская считает, что артистам нужно позволить петь не на русском языке, чтобы россияне узнали больше о культуре народов дружественных стран.

Напомним, в 2023 году, как и в 2022-м, Россия не будет принимать участие в конкурсе. Ранее сообщалось, что организатор «Евровидения», Европейский вещательный союз (EBU), опубликует информацию о правилах голосования для жителей стран, не принимающих участия в конкурсе, в мае.

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