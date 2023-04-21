Наверх
21 апреля 2023, новость

Тарантино организует секретный показ на Каннском кинофестивале

Какую именно картину представит режиссер — неизвестно, однако рганизаторы пообещали «рокабилльный вайб»
Квентин Тарантино | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Квентин Тарантино организует секретный показ на Каннском кинофестивале 2023 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По информации издания, автор и почетный гость фестиваля пообещал устроить показ 25 мая и поделиться своими альтернативными взглядами на историю голливудского кино. Какую кинокартину покажет режиссер — неизвестно, однако организаторы пообещали, что у Тарантино будет «рокабилльный вайб».

В марте сообщалось, что Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма. По данным собеседников The Hollywood Reporter, сценарий носит название «Кинокритик».

76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая 2023 года. Председателем жюри станет шведский режиссер Рубен Эстлунд, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» за картины «Квадрат» (2017) и «Треугольник печали» (2022).

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Рубен Эстлунд
Ruben Östlund
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
Тарантино назвал причины решения снять последний фильм в своей карьере
Кинокритик
Квадрат
Ольга Бузова заявила о намерении отправить свой клип на Каннский фестиваль
Треугольник печали
Новый фильм с Джонни Деппом откроет программу Канн 2023 года
И в бровь, и в глаз: 16 фраз из фильмов Тарантино на каждый день
Тарантино дописал сценарий своего последнего фильма
Названо имя председателя жюри Каннского кинофестиваля 2023
Роберт Дауни-мл. ответил критикующему фильмы Marvel Тарантино
Тарантино ответил критикам своих фильмов
Квентин Тарантино снимет сериал
Тарантино назвал лучшие фильмы в истории
Канье Уэст обвинил Тарантино в краже идеи «Джанго освобожденного»
Квентин Тарантино назвал величайший фильм в истории
59-летний Тарантино высказался о «Свинке Пеппе»
Тарантино ведет переговоры о съемках продолжения популярного шоу
Ума Турман высказалась о третьей части «Убить Билла»
Уилл Смит объяснил, почему отказался сниматься у Тарантино
Тарантино хотел бы снять Уму Турман с дочкой в «Убить Билла 3»
Квентин Тарантино уйдет из кино после десятого фильма
Тарантино раскритиковал «Джокера» и сравнил его с «Таксистом»
Тарантино раскритиковали за слово «ниггер» в его фильмах
Все любят Мамбу: Уме Турман — 50
Новые трейлеры
Уроки химии
Тизер (англ.)
Фубар
Трейлер (англ.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Форсаж 10
Трейлер №2 (англ.)
Астрал 5: Красная дверь
Трейлер (англ.)
14+ Продолжение
Трейлер
Быть Сальвадором Дали
Дублированный трейлер
Весь невидимый нам свет
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь