Аль Пачино заявил, что Харрисон Форд обязан ему карьерой

Аль Пачино на премьере сериала «Ангелы в Америке» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Аль Пачино рассказал, что в начале запуска франшизы «Звездные войны» отказался от роли Хана Соло, чем помог запустить карьеру Харрисона Форда, сообщает Variety.

По воспоминаниям звезды «Крестного отца», в проект Джорджа Лукаса его позвали на правах восходящей звезды Голливуда. И хотя Пачино предлагали большой гонорар, он отказался от съемок в «Звездных войнах», потому что не сумел разобраться в сюжете.

«Я уже стал популярным после выхода "Крестного отца" и был настолько востребован в индустрии, что мне предлагали роли во всех новых проектах. Если бы потребовалось, они бы предложили мне сыграть саму королеву Елизавету II. Но от роли Хана Соло в "Звездных войнах" я отказался, потому что совершенно не понял, о чем фильм. Мне предлагали очень большие деньги, но я понял, что это не мое. В итоге Соло сыграл Харрисон Форд, и выходит, что именно мне он обязан своей карьерой», — в шутку заявил Пачино.