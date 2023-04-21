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21 апреля 2023, новость

Аль Пачино заявил, что Харрисон Форд обязан ему карьерой

По признанию звезды «Крестного отца», он отказался от роли Хана Соло, так как не понял, о чем фильм
Аль Пачино на премьере сериала «Ангелы в Америке» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Аль Пачино рассказал, что в начале запуска франшизы «Звездные войны» отказался от роли Хана Соло, чем помог запустить карьеру Харрисона Форда, сообщает Variety.

По воспоминаниям звезды «Крестного отца», в проект Джорджа Лукаса его позвали на правах восходящей звезды Голливуда. И хотя Пачино предлагали большой гонорар, он отказался от съемок в «Звездных войнах», потому что не сумел разобраться в сюжете.

«Я уже стал популярным после выхода "Крестного отца" и был настолько востребован в индустрии, что мне предлагали роли во всех новых проектах. Если бы потребовалось, они бы предложили мне сыграть саму королеву Елизавету II. Но от роли Хана Соло в "Звездных войнах" я отказался, потому что совершенно не понял, о чем фильм. Мне предлагали очень большие деньги, но я понял, что это не мое. В итоге Соло сыграл Харрисон Форд, и выходит, что именно мне он обязан своей карьерой», — в шутку заявил Пачино.

Харрисон Форд снимался с юного возраста, однако, считался актером-неудачником — из одного из первых фильмов с Фордом были вырезаны все сцены, в которых он был задействован. К всемирной славе его привела случайная встреча с режиссером Джорджем Лукасом, который снял актера в своих «Звездных войнах». Зрителям актер так же знаком в образе археолога и искателя приключений Индианы Джонса. Премьера фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы», который завершит знаменитую франшизу, состоится на Каннском кинофестивале 2023.

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