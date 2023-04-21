«Это все внутри сидит»: Светлаков рассказал, почему снял сериал о деревне

В онлайн-кинотеатре Иви стартовал комедийно-детективный сериал «Тайна пропавшей деревни». Накануне премьеры автор идеи, продюсер и сценарист проекта Сергей Светлаков встретился с журналистами и рассказал о том, как создавался сериал.
Корреспондент Кино Mail.ru поинтересовалась, как Светлакову, который родился и вырос в Свердловске и уже много лет живет в Москве, пришла идея снять сериал о деревне.
Я не скажу, что [эта тема мне] не близка. Я все детство провел в деревне, тяпал картошку, собирал колорадских жуков и поджигал в банке с бензином. Это все внутри сидит, и когда ты взрослеешь, ты заглядываешь в свое детство, юность. Поэтому здесь было все понятно, все знакомо. Как говорится, деревня не выходит из человека. Вот она из меня выходит в таком виде.
По словам Светлакова, во время съемок он с коллегами проживал в Тверской области на экоферме среди деревенского быта, а сам сериал вдохновлен реальными историями и интернет-роликами о деревне. Полное интервью с шоуменом читайте здесь.
«Тайна пропавшей деревни» рассказывает о московском блогере Татьяне Блок (Мария Горбань), которая приезжает в деревню Нижние Броды и пытается выяснить, куда исчезли все жители соседних Верхних Брод. Помогают ей в этом оператор и школьный учитель Алексей Кудря (Филипп Ершов). В одном из эпизодов появляется экс-ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко. Режиссер проекта — Андрей Шавкеро («Старые шишки»).