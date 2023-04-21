«Это все внутри сидит»: Светлаков рассказал, почему снял сериал о деревне

Я не скажу, что [эта тема мне] не близка. Я все детство провел в деревне, тяпал картошку, собирал колорадских жуков и поджигал в банке с бензином. Это все внутри сидит, и когда ты взрослеешь, ты заглядываешь в свое детство, юность. Поэтому здесь было все понятно, все знакомо. Как говорится, деревня не выходит из человека. Вот она из меня выходит в таком виде.