Сергей Светлаков: о новом сериале, работе с Дружко и выживании в деревне

Сергей Светлаков

О своем новом сериале «Тайна пропавшей деревни» (выходит на Иви с 20 апреля)

Это все несерьезно. Если вы видели расследования теорий заговора, например, на канале РЕН ТВ, то вы поймете, над чем мы иронизируем и что пародируем. Над этим можно посмеяться и легко отнестись к этому серьезному жанру. Мы постарались совместить, на первый взгляд, несовместимое: с одной стороны, триллер, ужасы, детектив, а с другой — комедию.

Об идее сериала про деревню

Я не скажу, что [эта тема мне] не близка. Я все детство провел в деревне, тяпал картошку, собирал колорадских жуков и поджигал в банке с бензином. Это все внутри сидит, и когда ты взрослеешь, ты заглядываешь в свое детство, юность. Поэтому здесь было все понятно, все знакомо. Как говорится, деревня не выходит из человека, вот она из меня выходит в таком виде. Я испытывал истинное удовольствие. Мы вдохновились идеей все действие сделать в деревне на основе реальных фактов, интернет-роликов. Например, наши герои забираются на крышу местного магазина, чтобы поймать интернет, и это в жизни было, когда парень залезал на березу, чтобы учиться в школе на «удаленке», потому что только там ловился интернет. И таких вещей в нашем сериале очень много. То, что мы черпали из реальной жизни, чем вдохновлялись, в конце восьмой серии это все раскрывается во что-то большое.

О том, где проходили съемки

Снимали в двух деревнях в Тверской области. Скрытно, ни с кем (с губернатором и прочими) не связывались, думали, что не разрешат, скажут: что вы там какую-то мистику снимаете. Мы пытались найти такую деревню, чтобы она была ближе к Москве, чтобы была доступность актеров. Но в итоге мы и не выезжали, месяца два провели в Тверской области. Безумно красивые места!

У нас много настоящих жителей деревни в кадре. Мы боялись, что когда приедем, и нужно будет снимать большое количество объектов, нас просто не будут пускать. И сначала нас действительно не пускали, потому что, как нам сказали, кто-то незадолго до нашего приезда убил цыганку. Но, к великому нашему счастью, мы все разрулили, подружились, нас начали пускать, и даже пирожки вечером приносили, жалели нас. Те люди, которые увидят этот сериал, увидят свои дома, им большое спасибо за приют и помощь нашему кинопроизводству.

О «выживании» в деревне

Кадр из сериала «Тайна пропавшей деревни»

Сначала мы с Саидом (Давдиевым, продюсером и сценаристом сериала, — прим. ред.) поселились в небольшом отеле, но от него было далеко ездить, мы теряли два-три часа на дорогу, не высыпались. А потом мы нашли экоферму Нестеровых и там жили, в хозяйстве. Около нас бегали курицы, с утра в открытые окна высовывалась голова лошади — вот такие пробуждения у нас были. То есть у нас было полное погружение, и, наверное, пропиталась не только одежда, но и мы.

О работе с Сергеем Дружко

Вы же знаете, что Дружко вел программу «Необъяснимо, но факт», и это очень попадало под стилистику нашего сериала. Мы даже специально думали, как бы его встроить. И мне кажется, он появляется там очень логично и оправдано. С таким кайфом проходила работа, очень приятное впечатление оставил о себе и как человек, и как актер. Было весело.

О выборе жанра мокьюментари

Классный жанр. Я считаю, что это один из очень крутых способов передать натуральную жизнь, натуральных людей, чистый кайф. Все сериалы, снятые так, для меня в 10 раз сильнее, чем просто сериалы. Почему-то у нас их мало, я даже не могу вспомнить. Плюс не надо забывать, что мы пародируем уже существующие вещи — блогерские расследования, документальные фильмы, снятые «с колес». Поэтому выбор жанра был даже необходимостью. Тут все сошлось — то, что мы хотели, и то, что мы сделали.

Кадр из сериала «Тайна пропавшей деревни»

О возрастном рейтинге 16+

[Смотреть сериал надо] в рамках законодательства желательно. Так-то мы с женой показали детям. Причем смотрели тесть с тещей, когда были у нас в гостях, и сын мой, сейчас 10 лет ему исполнится. Взрослые люди вообще не въехали, а сын смеялся, ему не было страшно, кровь не смутила, он понимал шутки. Я в это время себе вопрос задал: где же наше ядро? А оно какое-то абсолютно блуждающее, непонятное пока для нас. Я считаю, что в этом сериале нет ничего такого, что бы как-то повлияло на психику детей. Думаю, его вполне можно смотреть семьей.

О планах на продолжение