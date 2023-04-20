Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»

По данным издания, производство проекта находится на ранней стадии. Известно, что в создании шоу примет участие писательница Стефани Майер , по произведениям которой была снята серия картин о вампирах. В состав съемочной группы также войдет исполнительный продюсер Эрик Фейг, который занимался экранизацией книг Майер ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство студий Warner Bros. и HBO собираются снять семь сезонов сериала по книгам о Гарри Поттере, каждый из которых будет в точности соответствовать каждой части книжной серии, стало известно в начале апреля. Сообщалось, что сама автор в процессе съемок будет контролировать соответствие сюжета сериала содержанию книг, однако не будет присутствовать на площадке каждый день в качестве создателя шоу. Позже был опубликован тизер сериала.