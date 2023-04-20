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20 апреля 2023, новость

Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»

Автор книжной серии Стефани Майер также примет участие в работе над проектом
Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт в «Сумерках»

Киностудия Lionsgate Television начала работу над сериалом, основанным на серии фильмов «Сумерки». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, производство проекта находится на ранней стадии. Известно, что в создании шоу примет участие писательница Стефани Майер, по произведениям которой была снята серия картин о вампирах. В состав съемочной группы также войдет исполнительный продюсер Эрик Фейг, который занимался экранизацией книг Майер ранее.

Детали сюжета, а также актерский состав проекта не раскрываются — сообщается, что сейчас киностудия занимается поиском сценариста.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство студий Warner Bros. и HBO собираются снять семь сезонов сериала по книгам о Гарри Поттере, каждый из которых будет в точности соответствовать каждой части книжной серии, стало известно в начале апреля. Сообщалось, что сама автор в процессе съемок будет контролировать соответствие сюжета сериала содержанию книг, однако не будет присутствовать на площадке каждый день в качестве создателя шоу. Позже был опубликован тизер сериала.

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